У Києві заборонили купатися на всіх пляжах

49 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

У Києві з суботи, 17 червня, заборонили купатися на всіх пляжах, повідомило комунальне підприємство "Плесо", яке займається утриманням та експлуатацією водойм столиці.

"Від сьогодні на усіх муніципальних пляжах столиці вивішуються червоні прапори", - заявили там.

Такий статус вирішили встановити з профілактичною метою.

Заборону пояснюють спекою.

"За умови тривалої аномальної спеки у водних об'єктах відбувається активне "цвітіня" води - розмноження синьо-зелених водоростей, які споживають з води кисень і виділяють токсичні речовини", - розповіли в "Плесі".

Через це, кажуть там, концентрація розчиненого кисню у воді стає меншою, і через це може помирати риба.

За таких обставин санітарна якість води суттєво погіршується.

Тому, аби запобігти інфекційним хворобам серед населення, усім 14-м офіційним пляжам Києва присвоїли тимчасовий статус "Не купатися".

Коли дозволять купатися знову - невідомо, але в КП "Плесо" кажуть, що випустять про це окреме повідомлення.

Території пляжів, втім, залишаються відкритими для відпочинку на березі.

В Укргідрометцентрі, тим часом, повідомили, що спекотна погода у найближчу добу збережеться по всій території України, хоча в західних областях очікуються грозові дощі.