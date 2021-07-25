Коти частіше за собак хворіють на Covid-19 - дослідження

35 хвилин(и) тому

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З самого початку пандемії коронавірусу багато власників домашніх тварин почали бити на сполох, побоюючись, що їхні домашні улюбленці теж можуть підчепити цю небезпечну інфекцію. Наразі вчені можуть з упевненістю сказати, що багато з них справді заразилися, крім того, коти більше за собак схильні підхопити Covid-19. Але причин для паніки немає.

Проаналізувавши наявність антитіл у зразках сироватки крові 239 кішок і 510 собак, які зібрали у квітні-червні 2020 року, дослідники виявили, що 8% котів і менш як 1% собак справді перехворіли на Covid-19. Скоріше за все, тварини заразилися від своїх господарів.

"Оскільки тварини, які живуть під одним з нами дахом, можуть бути джерелом найрізноманітніших інфекцій, і для нашого, і для їхнього здоров'я дуже важливо було визначити, наскільки в принципі схильні до Covid два найпоширеніші види домашніх тварин і який з видів заражається сильніше", - пояснює професор молекулярної біології університету Міннесоти Гін Лі, автор цього дослідження, опублікованого у виданні Virulence.

Вчені попереджають, що попри досить великі шанси вашого кота підчепити Covid-19, тварина навряд чи проявлятиме будь-які ознаки захворювання і майже напевно не передасть його вам.

Проте це не можна сказати про самих господарів, які пестять і цілують своїх домашніх улюбленців, особливо коли самі себе погано почувають і потребують емоційної підтримки.

Що стосується причини, через яку коти частіше за собак заражаються коронавірусом, дослідники поки не можуть з точністю назвати її. Водночас вони підозрюють, що причиною є білок ACE2, який слугує рецептором коронавірусу. У кішок цей білок набагато більше нагадує людський, ніж у собак.