Смерть білоруського активіста у Києві, Тихановська просить санкції. Теленовини BBC

У випуску:

Загибель білоруса Шишова у Києві. Поліція розкрила деталі

  • Смерть білоруського активіста у Києві. Поліція з'ясовує, чи чоловіка вбили.
  • Світлана Тихановська у Лондоні закликає посилити санкції проти Лукашенка.
  • Бої посеред вулиць: Талібан намагається взяти під контроль афганські міста.
  • Гігантський контейнеровоз, який блокував Суецький канал на початку року, прибув до Британії.
  • Бургер та знижка на таксі: як у Британії заохочують вакцинуватися.

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