Смерть білоруського активіста у Києві, Тихановська просить санкції. Теленовини BBC
У випуску:
- Смерть білоруського активіста у Києві. Поліція з'ясовує, чи чоловіка вбили.
- Світлана Тихановська у Лондоні закликає посилити санкції проти Лукашенка.
- Бої посеред вулиць: Талібан намагається взяти під контроль афганські міста.
- Гігантський контейнеровоз, який блокував Суецький канал на початку року, прибув до Британії.
- Бургер та знижка на таксі: як у Британії заохочують вакцинуватися.
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