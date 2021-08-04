У Чехії зіткнулись два потяги, десятки поранених, є загиблі

41 хвилин(и) тому

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За повідомленням чеського телебачення, зіткнулися "Західний експрес", що курсує між Прагою і Мюнхеном, і ще один пасажирський потяг.

Зіткнення сталося незабаром після 8 ранку за місцевим часом.

48 людей постраждали, в тому числі четверо серйозно, ще шістьом надано медичну допомогу, повідомляє телеканал CT24zive з посиланням на рятувальну службу в Пльзені.

За даними того ж телеканалу, лікарня в Домажліце скасувала всі планові операції, щоб звільнити місця для постраждалих у залізничній аварії.

Згідно з останньою інформацією місцевих ЗМІ, сім людей можуть перебувати у критичному стані.

Два пасажирські потяги зіткнулися у населеному пункті Мілавце на заході Чехії. Повідомляють про десятки поранених, поліція підтвердила, що дві людини загинули.