Зустріч Меркель і Зеленського: про Донбас без прогресу, про газ - суперечливо

1 година тому

Автор фото, President.gov.ua

Пріоритетною темою сьогоднішніх переговорів із канцлером Німеччини Ангелою Меркель було врегулювання конфлікту на Донбасі.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський по завершенні переговорів, що відбувалися у Маріїнському палаці.

Утім, як визнала канцлер Меркель, переговори у Нормандському форматі щодо Донбасу "не просуваться вперед", а у Мінських домовленостях проблеми "мають структурний характер".

Вона також повідомила, що "хотіла б провести ще одну зустріч" на рівні лідерів чотирьох держав - Німеччини, Франції, України та Росії, і що вважає таку зустріч можливою, якщо вдасться розробити "гарний порядок денний".

При цьому вона підтримала відмову України вести прямі переговори із представниками сепаратистів на Донбасі, оскільки "Росія є стороною цього конфлікту".

"Ми весь час крутимося довкола цієї проблеми", - заявила пані Меркель.

"Зброя Кремля" і нові санкції

Автор фото, President.gov.ua

Другою важливою темою переговорів було завершення будівництва газогону "Північний потік-2".

"Ми розглядаємо цей проект виключно через призму безпеки та вважаємо його небезпечною геополітичною зброєю з боку Кремля", - заявив президент Зеленський на спільній із канцлером пресконференції.

Він також вважає, що ця "зброя" є небезпечною не лише для України, але й для Європи, а говорити про "Північний потік-2" як виключно про економічний проєкт - недалекоглядно. Пан Зеленський звернув увагу на те, що відбувається із газовими цінами у Європі тоді, коли цей газогін ще недобудований остаточно.

"Ми бачимо, хто контролює газові ціни у Європі, як вони стрибають вгору", - зазначив президент Зеленський.

У відповідь канцлер Меркель наголосила, що Німеччина дуже серйозно сприймає занепокоєння України, і що разом із США поділяє позицію, що газ не можна використовувати як зброю.

Пані Меркель також не виключила можливість нових санкцій проти Росії у разі, якщо та таки зважиться на це.

З іншого боку, твердить канцлер Меркель, Німеччина докладає зусиль, аби нинішній транзитний контракт між Україною та Росією, який діє до 2024 року, був якомога швидше подовжений.

"Я з російським президентом про це говорила, що ми хочемо якомога швидше продовжувати договір, який триває до 2024 року. Ми будемо говорити про це і в Європі з компаніями, які пов'язані з цим", - заявила Ангела Меркель.

Обидва лідери повідомили, що 23 серпня відбудуться переговори міністрів енергетики України, Німеччини та США, на яких, зокрема, йтиметься і про гарантії збереження транзиту російського газу територією України.

20 серпня канцлер Німеччини побувала у Москві, де зустрілася із російським президентом Володимиром Путіним.

Кличка не пустили до Меркель

Тим часом київський мер Віталій Кличко поскаржився, що його не допустили до зустрічі канцлера Меркель в аеропорті "Бориспіль", хоча це передбачено протоколом, і раніше такі зустрічі відбувалися, коли вона приїздила до Києва.

"Прибув в аеропорт "Бориспіль", де, за протоколом, як мер столиці, мав зустрічати канцлерку Німеччини Ангелу Меркель. Як це було і під час її минулих візитів до Києва. Але цього разу мене не пустили. Силою прориватися, звичайно, не буду", - написав Віталій Кличко у Telegram, додавши, що така ситуація за час його перебування на посаді мера столиці складається вперше.

Автор фото, t.me/s/vitaliy_klitschko

У Києві Ангела Меркель була у листопаді 2018, а також у лютому 2015. Обидва рази мова йшла переважно про врегулювання конфлікту на Донбасі. Тоді вона зустрічалася із президентом Петром Порошенком.