Зустріч Меркель і Зеленського: про Донбас без прогресу, про газ - суперечливо
Пріоритетною темою сьогоднішніх переговорів із канцлером Німеччини Ангелою Меркель було врегулювання конфлікту на Донбасі.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський по завершенні переговорів, що відбувалися у Маріїнському палаці.
Утім, як визнала канцлер Меркель, переговори у Нормандському форматі щодо Донбасу "не просуваться вперед", а у Мінських домовленостях проблеми "мають структурний характер".
Вона також повідомила, що "хотіла б провести ще одну зустріч" на рівні лідерів чотирьох держав - Німеччини, Франції, України та Росії, і що вважає таку зустріч можливою, якщо вдасться розробити "гарний порядок денний".
При цьому вона підтримала відмову України вести прямі переговори із представниками сепаратистів на Донбасі, оскільки "Росія є стороною цього конфлікту".
"Ми весь час крутимося довкола цієї проблеми", - заявила пані Меркель.
"Зброя Кремля" і нові санкції
Другою важливою темою переговорів було завершення будівництва газогону "Північний потік-2".
"Ми розглядаємо цей проект виключно через призму безпеки та вважаємо його небезпечною геополітичною зброєю з боку Кремля", - заявив президент Зеленський на спільній із канцлером пресконференції.
Він також вважає, що ця "зброя" є небезпечною не лише для України, але й для Європи, а говорити про "Північний потік-2" як виключно про економічний проєкт - недалекоглядно. Пан Зеленський звернув увагу на те, що відбувається із газовими цінами у Європі тоді, коли цей газогін ще недобудований остаточно.
"Ми бачимо, хто контролює газові ціни у Європі, як вони стрибають вгору", - зазначив президент Зеленський.
У відповідь канцлер Меркель наголосила, що Німеччина дуже серйозно сприймає занепокоєння України, і що разом із США поділяє позицію, що газ не можна використовувати як зброю.
Пані Меркель також не виключила можливість нових санкцій проти Росії у разі, якщо та таки зважиться на це.
З іншого боку, твердить канцлер Меркель, Німеччина докладає зусиль, аби нинішній транзитний контракт між Україною та Росією, який діє до 2024 року, був якомога швидше подовжений.
"Я з російським президентом про це говорила, що ми хочемо якомога швидше продовжувати договір, який триває до 2024 року. Ми будемо говорити про це і в Європі з компаніями, які пов'язані з цим", - заявила Ангела Меркель.
Обидва лідери повідомили, що 23 серпня відбудуться переговори міністрів енергетики України, Німеччини та США, на яких, зокрема, йтиметься і про гарантії збереження транзиту російського газу територією України.
20 серпня канцлер Німеччини побувала у Москві, де зустрілася із російським президентом Володимиром Путіним.
Кличка не пустили до Меркель
Тим часом київський мер Віталій Кличко поскаржився, що його не допустили до зустрічі канцлера Меркель в аеропорті "Бориспіль", хоча це передбачено протоколом, і раніше такі зустрічі відбувалися, коли вона приїздила до Києва.
"Прибув в аеропорт "Бориспіль", де, за протоколом, як мер столиці, мав зустрічати канцлерку Німеччини Ангелу Меркель. Як це було і під час її минулих візитів до Києва. Але цього разу мене не пустили. Силою прориватися, звичайно, не буду", - написав Віталій Кличко у Telegram, додавши, що така ситуація за час його перебування на посаді мера столиці складається вперше.
У Києві Ангела Меркель була у листопаді 2018, а також у лютому 2015. Обидва рази мова йшла переважно про врегулювання конфлікту на Донбасі. Тоді вона зустрічалася із президентом Петром Порошенком.