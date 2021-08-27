Погрози Байдена після теракту в Кабулі і що буде з Афганістаном. Теленовини BBC

1 година тому

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Останні години евакуації вразливих афганців військовими літаками: що відбувається в Кабулі.

Президент США Джо Байден погрожує помститися бойовикам "ІД-Х", які влаштували теракт біля аеропорту Кабула. В нападі смертника серед інших загинули 13 військових США - найбільші американські втрати за понад 10 років.

Як у США реагують на події в Афганістані і чи дійсно встигнуть усіх вивезти до крайнього терміну 31 серпня?

Авіабазу США у Німеччині перетворили на великий табір для біженців. Попри поневіряння, там панує втіха і полегшення.

Хто заповнить владний вакуум, що залишиться в Афганістані після виведення американських військ? Претендентів багато. Аналізуємо регіональні і геополітичні наслідки рішення США.