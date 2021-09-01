Зустріч Зеленського і Байдена та коли зачинять школи на карантин. Теленовини BBC

У випуску:

Перші заяви Байдена і Зеленського: про полонених, НАТО і допомогу

  • Нарешті зустрілися. Зеленський приїхав на переговори до Байдена.
  • Бійці Талібану - з американськими трофеями у руках. Що відбувається в аеропорту Кабула?
  • Перше вересня: як працюватимуть школи та чи зачинять їх знову на карантин?
  • Шкідливі рослини України та як їх розпізнати?

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