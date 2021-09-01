Зустріч Зеленського і Байдена та коли зачинять школи на карантин. Теленовини BBC

9 хвилин(и) тому

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Нарешті зустрілися. Зеленський приїхав на переговори до Байдена.

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