Зустріч Зеленського і Байдена та коли зачинять школи на карантин. Теленовини BBC
У випуску:
- Нарешті зустрілися. Зеленський приїхав на переговори до Байдена.
- Бійці Талібану - з американськими трофеями у руках. Що відбувається в аеропорту Кабула?
- Перше вересня: як працюватимуть школи та чи зачинять їх знову на карантин?
- Шкідливі рослини України та як їх розпізнати?
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