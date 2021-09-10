Болтон про Росію та Україну і герої 11 вересня. Теленовини BBC

У випуску:

Джон Болтон: Україна буде частиною Заходу

  • Інтерв'ю колишнього радника президента США з нацбезпеки Джона Болтона. На що можна сподіватися Києву у відносинах із Вашингтоном? Та чи бояться у Сполучених Штатах путінської Росії?
  • Двадцять років після наймасштабніших терактів в історії США. Чи став світ безпечнішим після такої "війни із терором"?
  • Історії, що залишилися за кадром. Капітани поромів згадують, як 11 вересня 2001 року рятували людей з охопленого панікою Мангеттена.

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