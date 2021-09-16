Жителі Донбасу голосують на російських виборах, КНДР залякує ракетами. Теленовини BBC
У випуску:
- Жителів Донбасу змушують голосувати на виборах до Держдуми Росії.
- Військовий альянс для протидії Китаю. Як Британія, США та Австралія хочуть протистояти Пекіну?
- Ядерна загроза з Північної Кореї. КНДР запускає нові ракети - попри економічні збитки.
- Що таке "зелені професії" та чому вони такі популярні на ринку праці?
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