Жителі Донбасу голосують на російських виборах, КНДР залякує ракетами. Теленовини BBC

У випуску:

Як Росія мобілізує Донбас голосувати за пропутінську партію

  • Жителів Донбасу змушують голосувати на виборах до Держдуми Росії.
  • Військовий альянс для протидії Китаю. Як Британія, США та Австралія хочуть протистояти Пекіну?
  • Ядерна загроза з Північної Кореї. КНДР запускає нові ракети - попри економічні збитки.
  • Що таке "зелені професії" та чому вони такі популярні на ринку праці?

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