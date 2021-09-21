Жовта зона, отруєння в Солсбері та третій термін Трюдо. Теленовини BBC

1 година тому

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Обмеження для невакцинованих. Через поширення коронавірусу Україна переходить у жовту зону. Що це означає?

Третій підозрюваний в отруєнні Скрипалів. Британія звинувачує ще одного російського шпигуна. Що про нього відомо?

За інше отруєння росіянина у Британії - Олександра Литвиненка - Росію назвав відповідальною Європейський суд із прав людини. Тепер Москва має виплатити вдові понад 100 тисяч євро компенсації.

Не так сталося, як гадалося. Джастін Трюдо залишається прем'єром Канади. Та хоч вибори він виграв, але більшості у парламенті не отримав.