Жовта зона, отруєння в Солсбері та третій термін Трюдо. Теленовини BBC
У випуску:
- Обмеження для невакцинованих. Через поширення коронавірусу Україна переходить у жовту зону. Що це означає?
- Третій підозрюваний в отруєнні Скрипалів. Британія звинувачує ще одного російського шпигуна. Що про нього відомо?
- За інше отруєння росіянина у Британії - Олександра Литвиненка - Росію назвав відповідальною Європейський суд із прав людини. Тепер Москва має виплатити вдові понад 100 тисяч євро компенсації.
- Не так сталося, як гадалося. Джастін Трюдо залишається прем'єром Канади. Та хоч вибори він виграв, але більшості у парламенті не отримав.
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