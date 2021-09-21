Жовта зона, отруєння в Солсбері та третій термін Трюдо. Теленовини BBC

У випуску:

Україна з 23 вересня перейде у жовту зону. Що це означає і які будуть обмеження

  • Обмеження для невакцинованих. Через поширення коронавірусу Україна переходить у жовту зону. Що це означає?
  • Третій підозрюваний в отруєнні Скрипалів. Британія звинувачує ще одного російського шпигуна. Що про нього відомо?
  • За інше отруєння росіянина у Британії - Олександра Литвиненка - Росію назвав відповідальною Європейський суд із прав людини. Тепер Москва має виплатити вдові понад 100 тисяч євро компенсації.
  • Не так сталося, як гадалося. Джастін Трюдо залишається прем'єром Канади. Та хоч вибори він виграв, але більшості у парламенті не отримав.

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