Global Teacher Prize: найкращим став вчитель української Артур Продайков

1 година тому

Найкращим вчителем України у 2021 році обрали Артура Продайкова - викладача української мови та літератури.

У столиці 2 жовтня оголосили переможця премії Global Teacher Prize Ukraine. Церемонія нагородження відбулась на Софійській площі.

Найкращим став Артур Продайков. Він народився на Луганщині у російськомовній родині, а зараз у Києві вчить дітей українські за допомогою мемів, тіктоку і пісень Скрябіна.

Що це за премія?

Global Teacher Prize — це так звана "Нобелівська" премія для вчителів розміром 1 мільйон доларів. У 2015 році її заснував арабський мільярдер Санні Варкі.

У 2017 році громадська спілка "Освіторія" заснувала національну премію Global Teacher Prize Ukraine. Її метою є підвищити престиж професії вчителя, розповісти українцям історії вчителів-новаторів. Гасло премії - "Вчителі важливі".

Цього року премію вручають вже в п'яте.

Переможець отримує 250 тисяч гривень, поїздку на Global Education and Skills Forum, а також професійний розвиток та підтримку реалізації освітніх проєктів від Освіторії.

Гасло премії #вчителіважливі.

Топ-10

Автор фото, GlobalTeacherPrizeUkraine

Фіналістами премії стали:

Оксана Єрохіна: м. Херсон, Херсонська гімназія № 3 Херсонської міської ради

Ганна Бут: м. Мелітополь, ДНЗ "Мелітопольський професійний аграрний ліцей"

Павло Віктор: м. Одеса, КЗ "Рішельєвський науковий ліцей"

Валентина Гатальська: м. Київ, гімназія "Троєщина"

Гліб Репіч: м. Київ, ТОВ "Заклад освіти "Київ глобал скул"

Юлія Должанська: м. Харків, Харківський приватний ліцей "Школа "Ранок" Харківської області

Богдан Завидовський: м. Дніпро, ТОВ "Приватна середня загальноосвітня школа "Прімус Інтер Парес Скул"

Лідія Насонова: м. Харків, ThinkGlobal

Артур Пройдаков: м. Київ, заклад освіти "Приватний загальноосвітній навчальний заклад "Мідгард"

Оксана Хомич: м. Київ, НВК "Новопечерська школа"

Як обирають найкращого вчителя України?

Найкращого обрали з поміж тисяч учителів України. Заявки на участь у конкурсі подають як самі вчителі, так і учні.

Спочатку обрали ТОП-50 півфіналістів, а далі профільні освітні організації проголосували за ТОП-10 фіналістів.

З поміж цих десятьох журі премії обрало переможця.

Хто перемагав раніше?

Першим переможцем премії у 2017 році став Пауль Пшенічка - учитель фізики та астрономії Чернівецького міського ліцею № 1.

Він є заслуженим вчителем України та почесним членом Лондонського інституту фізики.

Автор фото, unian Підпис до фото, Переможці минулих років Олександр Жук і Пауль Пшенічка

Пауль Пшенічка став першим вчителем, який виступив у Верховній Раді, та першим вчителем, що потрапив до ТОП-100 найвпливовіших людей України.

У 2018 році переміг Олександр Жук, учитель інформатики в Запорізькій школі-інтернаті "Джерело", а у 2019 - Наталя Кідалова, вчителька англійської мови, української мови та літератури Мелітопольської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 23.

Автор фото, DELUXESOUND.COM.UA

У 2020 році найкращим вчителем України став Василь Дяків з Заліщиків Тернопільської області.

Автор фото, OSVITORIA.MEDIA

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