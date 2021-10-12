У потяги і автобуси пускатимуть лише вакцинованих чи з тестом. Як це працюватиме

1 година тому

Автор фото, UNIAN

З 21 жовтня усі пасажири, водії та екіпаж в транспорті, що здійснює міжрегіональні перевезення, повинні мати документ про вакцинацію або негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус.

Це стосується тих регіонів, де встановили "жовтий", "помаранчевий" або "червоний" рівень епіднебезпеки, тобто всієї України.

Таке рішення ухвалив Кабмін напередодні на своєму позачерговому засіданні.

Воно стосується будь-якого виду транспорту, який здійснює регулярні та нерегулярні перевезення.

Маються на увазі автобусні маршрути, а також авіаційний та залізничний транспорт міжобласного сполучення.

"Нові правила для перевезення пасажирів - вимушений крок для стримування поширення коронавірусної хвороби, щоб зберегти життя та здоров'я громадян", - пояснив Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Для проїзду потрібно буде мати один з таких документів:

документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації або документ, що підтверджує отримання однієї дози дводозної вакцини для регіонів "жовтого" рівня епідемічної небезпеки;

міжнародний, внутрішній сертифікат або іноземний сертифікат, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією чи двома дозами однодозної вакцини, дозволених ВООЗ;

негативний результат ПЛР-тесту або документ про одужання від коронавірусу, чинність якого підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Дія;

негативного результату тестування методом експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2, який чинний 72 години.

До міських перевезень та перевезень в межах однієї області ці правила застосовуватись не будуть, додали в уряді.

Автор фото, Reuters

Відповідальність за наявність у всіх водіїв, членів екіпажу літаків та пасажирів потрібних документів несе перевізник.

Раніше влада Києва обіцяла запровадити спеціальні електронні перепустки для допуску в метро на випадок локдауну, однак жодних рішень поки що не ухвалила.

За минулу добу в Україні кількість нових випадків COVID-19 зросла на понад 35% після триденного зниження - до 11 996. Померли 352 людини.

За даними МОЗ, від початку вакцинальної кампанії в Україні щепилися 7,6 млн людей. Понад 97% людей, які потрапляють до українських лікарень, є невакцинованими, наголошують там.