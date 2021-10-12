У потяги і автобуси пускатимуть лише вакцинованих чи з тестом. Як це працюватиме
З 21 жовтня усі пасажири, водії та екіпаж в транспорті, що здійснює міжрегіональні перевезення, повинні мати документ про вакцинацію або негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус.
Це стосується тих регіонів, де встановили "жовтий", "помаранчевий" або "червоний" рівень епіднебезпеки, тобто всієї України.
Таке рішення ухвалив Кабмін напередодні на своєму позачерговому засіданні.
Воно стосується будь-якого виду транспорту, який здійснює регулярні та нерегулярні перевезення.
Маються на увазі автобусні маршрути, а також авіаційний та залізничний транспорт міжобласного сполучення.
"Нові правила для перевезення пасажирів - вимушений крок для стримування поширення коронавірусної хвороби, щоб зберегти життя та здоров'я громадян", - пояснив Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
Для проїзду потрібно буде мати один з таких документів:
- документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації або документ, що підтверджує отримання однієї дози дводозної вакцини для регіонів "жовтого" рівня епідемічної небезпеки;
- міжнародний, внутрішній сертифікат або іноземний сертифікат, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією чи двома дозами однодозної вакцини, дозволених ВООЗ;
- негативний результат ПЛР-тесту або документ про одужання від коронавірусу, чинність якого підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Дія;
- негативного результату тестування методом експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2, який чинний 72 години.
До міських перевезень та перевезень в межах однієї області ці правила застосовуватись не будуть, додали в уряді.
Відповідальність за наявність у всіх водіїв, членів екіпажу літаків та пасажирів потрібних документів несе перевізник.
Раніше влада Києва обіцяла запровадити спеціальні електронні перепустки для допуску в метро на випадок локдауну, однак жодних рішень поки що не ухвалила.
За минулу добу в Україні кількість нових випадків COVID-19 зросла на понад 35% після триденного зниження - до 11 996. Померли 352 людини.
За даними МОЗ, від початку вакцинальної кампанії в Україні щепилися 7,6 млн людей. Понад 97% людей, які потрапляють до українських лікарень, є невакцинованими, наголошують там.
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