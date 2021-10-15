"Слава Україні!" на сторінці Генконсульства РФ у Харкові: Росія засудила злам соцмереж
МЗС Росії суворо відреагувало на злам фейсбук та інстаграм-акаунтів російського Генконсульства у Харкові.
"Після хакерської атаки Генконсульство втратило доступ до управління акаунтами, на яких почали з'являтися фейкові повідомлення", - констатувало МЗС.
"Просимо всіх користувачів соціальних мереж враховувати цей факт", - додали там.
До того ж посольство Росії в Києві направило в українському МЗС "вербальну ноту" з проханням ініціювати розслідування "інциденту" і вжити необхідних заходів для "нормального функціонування інформаційних ресурсів закордонних установ Росії в Україні".
Напередодні, у День захисників і захисниць, який в Україні відзначають 14 жовтня, сторінки Генконсульства РФ у Харкові справді зламали.
Там від імені генконсула розмістили повідомлення, в якому зокрема ішлося про засудження анексії Криму і містилися слова "Слава Україні!"
Невдовзі генконсульство відновило контроль над своїми сторінками і повідомлення видалили. Однак їх встигли побачити, і скріни швидко розлетілися мережею.
"Очікуємо, що подібні інциденти повторюватися не будуть", - наголосили в російському МЗС.
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