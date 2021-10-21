Невакцинованим у потяги тепер не можна. На вокзалах запрацювали пункти щеплення

1 година тому

Автор фото, УНІАН

З 21 жовтня 2021 року на найбільших залізничних вокзалах України запрацювали пункти вакцинації та експрес-тестування на коронавірус.

Як повідомила "Укрзалізниця", вакцинацію пропонують безкоштовно, а от тест на ковід є платними.

За новими правилами, з 21 жовтня перед посадкою в потяг далекого сполучення пасажири повинні показувати сертифікат про вакцинацію або документ про отримання хоча б однієї дози вакцини проти COVID-19, або негативний результат ПЛР-тесту чи експрес-тесту на антиген.

Ці ж правила стосуються і автобусів міжрегіонального сполучення.

Де можна зробити тест і вакцинацію

На залізниці пункти експрес-тестування працюють на 10 вокзалах: Київ, Львів, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Мукачево, Кривий Ріг, Вінниця та Полтава (станція Полтава-Київська).

Пасажири, які мають квиток на потяг, зможуть зробити тест за 350 грн, кажуть в "Укрзалізниці".

"Агентом залізниці в проведенні експрес-тестування стала "Медична лабораторія CSD", саме ця компанія запропонувала найвигіднішу вартість послуг", - розповіли там.

Пункти безкоштовної вакцинації працюють на п'ятьох залізничних вокзалах: Київ, Львів, Харків, Одеса та Дніпро.

Залізниця каже, що планує збільшувати перелік вокзалів, де діятимуть пункти вакцинації та тестування.

В Україні стрімко зростає кількість хворих та померлих від коронавірусу.

У середу померло 546 хворих. Це новий антирекорд для України.

Однак, багатьом не подобаються зміни у правилах проїзду.

"Негативно. Це обмеження прав людини", - так сказав в ефірі каналу "Україна 24" у день нововведення один з пасажирів.

А от інший схвалює ініціативу: "Нормально до цього ставлюся. Я думаю, це правильно. Може, швидше вакцинацію пройдуть люди".