Невакцинованим у потяги тепер не можна. На вокзалах запрацювали пункти щеплення
З 21 жовтня 2021 року на найбільших залізничних вокзалах України запрацювали пункти вакцинації та експрес-тестування на коронавірус.
Як повідомила "Укрзалізниця", вакцинацію пропонують безкоштовно, а от тест на ковід є платними.
За новими правилами, з 21 жовтня перед посадкою в потяг далекого сполучення пасажири повинні показувати сертифікат про вакцинацію або документ про отримання хоча б однієї дози вакцини проти COVID-19, або негативний результат ПЛР-тесту чи експрес-тесту на антиген.
Ці ж правила стосуються і автобусів міжрегіонального сполучення.
Де можна зробити тест і вакцинацію
На залізниці пункти експрес-тестування працюють на 10 вокзалах: Київ, Львів, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Мукачево, Кривий Ріг, Вінниця та Полтава (станція Полтава-Київська).
Пасажири, які мають квиток на потяг, зможуть зробити тест за 350 грн, кажуть в "Укрзалізниці".
"Агентом залізниці в проведенні експрес-тестування стала "Медична лабораторія CSD", саме ця компанія запропонувала найвигіднішу вартість послуг", - розповіли там.
Пункти безкоштовної вакцинації працюють на п'ятьох залізничних вокзалах: Київ, Львів, Харків, Одеса та Дніпро.
Залізниця каже, що планує збільшувати перелік вокзалів, де діятимуть пункти вакцинації та тестування.
В Україні стрімко зростає кількість хворих та померлих від коронавірусу.
У середу померло 546 хворих. Це новий антирекорд для України.
Однак, багатьом не подобаються зміни у правилах проїзду.
"Негативно. Це обмеження прав людини", - так сказав в ефірі каналу "Україна 24" у день нововведення один з пасажирів.
А от інший схвалює ініціативу: "Нормально до цього ставлюся. Я думаю, це правильно. Може, швидше вакцинацію пройдуть люди".
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