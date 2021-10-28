Фатальний постріл Болдвіна: з якої зброї вбили Галину Гатчинс

34 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Шериф Санта-Фе відзначив, що на знімальному майданчику недбало ставилися до техніки безпеки

Актору Алеку Болдвіну під час зйомок фільму "Іржа" (Rust) дали револьвер з бойовим патроном.

Не знаючи про це, він, відповідно до сценарію, вистрілив у бік камери і випадково вбив операторку, українку Галину Гатчинс, і поранив режисера Джоеля Соузу.

Про це розповів під час пресконференції шериф округу Санта-Фе Ейдан Мендоса.

Шериф дав зрозуміти, що слідство ще на ранній стадії, тому говорити про можливих підозрюваних, офіційні звинувачення або арешти зарано.

Водночас він наголосив, що зброю не перевірили ретельно перед тим, як передати її Алеку Болдвіну.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Жертвою трагічного пострілу стала операторка з України Галина Гатчинс

Мендоса підтвердив, що всі причетні до трагедії, зокрема Алек Болдвін, співпрацюють з поліцією, а загалом слідчі планують опитати близько 100 осіб, які тоді були на знімальному майданчику.

"Поки що цілком зрозуміло тільки те, що Алеку Болдвіну дали зброю. Зброя була справжньою, і з неї зробили постріл бойовим патроном, внаслідок чого загинула Галина Гатчинс і був поранений Джоел Соуза", - зазначив шериф Санта-Фе.

Які подробиці розповіла поліція?

Свинцева куля, яку дістали з плеча режисера Джоела Соузи, була випущена з револьвера, з якого стріляв Алек Болдвін.

З цим револьвером працювали троє людей, і всі вони дають свідчення поліції. Хоча сам постріл зробив Алек Болдвін, до нього цю зброю тримали в руках помічник режисера Девід Холлс та офіційна зброярка Ганна Гутьєрез-Рід.

Комбінацію від сейфу зі зброєю знали лише кілька людей.

Поліція вперше точно назвала зброю, з якої зробили смертельний постріл: це револьвер зразка 1873 F LLI Pietta Long Colt 45-го калібру. Слідчі виявили також стріляну гільзу від цього револьвера.

Під час фатального пострілу на знімальному майданчику було від 90 до 100 людей.

З місця події вилучили близько 600 доказів, зокрема і близько 500 холостих патронів та муляжів, а також три одиниці зброї.

Усю вилучену з місця події зброю проаналізують у лабораторії. Хоча вона заряджена муляжами або холостими патронами, поліція вважає, що серед набоїв, виявлених на місці події, можуть бути і бойові.

Шериф вважав за краще поки що не говорити про можливі звинувачення чи арешти, пославшись на те, що для цього знадобиться ще багато роботи.

Перестрілка на камеру із ризиком для життя

Автор фото, Instagram Підпис до фото, Один з акторів того ж фільму зізнався, що побоювався за своє життя під час зйомок

За словами актора Іена Гадсона, що грає злочинця у роковому фільмі "Іржа", ще до трагічного випадку з пострілом Алека Болвіна йому самому довелося зіткнутися з загрозою для життя під час зйомок сцени перестрілки.

Як розповів Гадсон в інтерв'ю сайту TMZ, за сценарієм він мав загинути від кулі. І в процесі він відзначив для себе одразу кілька небезпечних моментів.

Гадсон відмітив, що камери і члени знімальної групи, які були в нього за спиною, прикрили спеціальними щитами, тоді як самого актора від рушниць, що стріляли в нього, не захищало нічого. Хоча вони й були заряджені холостими патронами, він відчував на обличчі та тілі ударні хвилі від пострілів.

Актора не полишало відчуття загрози: "Воно було важким і сильним. Потім я говорив з іншими учасниками зйомок, і всі зійшлися на тому, що це відчуття було дуже гострим, страшним і реальним".

Гадсон пригадав, що незадовго до фатального пострілу актори згадували випадок загибелі актора Брендона Лі - сина зірки бойових мистецтв Брюса Лі, якого випадково застрелили під час зйомок культового фільму "Ворон" у 1993 році.

"Мова про це заходила кілька разів, а ми робили все те саме, що і 30 років тому. Тож потрібно все перевіряти по кілька разів", - наголосив Іен.

"Я - актор-початківець і не хотів здіймати галас, так що намагався робити, що мені казали, і тримав язик за зубами. Але багато інших акторів, які давно знімаються, причому в головних ролях, двічі і навіть тричі перевіряли зброю вже після того, як зброярка видала її та оголосила безпечною", - додав він.

Завершуючи інтерв'ю, Гадсон однозначно висловився, що використання справжньої зброї на зйомках, на його думку, є дуже небезпечним.

"Постріл із будь-якої зброї - це страшно", - зізнався він.

"У мене багато разів стріляли і вбивали на камеру, і ці переживання ніяк не можна назвати позитивними. Я, скоріше, відчував загрозу для життя, і мені дуже шкода, що сталося те, що сталося. Тому що зрештою вони просто знімали кіно", - резюмував актор.