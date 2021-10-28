Facebook змінив назву на Meta

33 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

Facebook змінив свою корпоративну назву на Meta в рамках масштабного ребрендингу.У компанії заявили, що така назва краще "охоплює" те, що вона робить, оскільки розширює охоплення за межі соціальних мереж до таких областей, як віртуальна реальність - зокрема, проєкту "Метавсесвіту", яким компанія займається за ініціативи Марка Цукерберга.

Цей проєкт передбачає створення онлайн-світу, в якому люди зможуть працювати, грати в ігри та спілкуватися, часто за допомогою шоломів віртуальної реальності. Для реалізації проєкту компанія планує лише в країнах ЄС найняти 10 тисяч спеціалістів.

Зміна не стосується назв платформ, таких як Facebook, Instagram та Whatsapp, лише материнської компанії, якій вони належать.

Автор фото, Facebook Підпис до фото, Марк Цукерберг теперь будет генеральным директором Meta

Цей крок слідує за серією негативних історій про Facebook, основаних на документах, опублікованих колишньою співробітницею.Френсіс Хоген звинуватила компанію в тому, що вона "ставить прибуток понад безпеку".У 2015 році Google реструктуризував свою компанію, назвавши свою материнську компанію Alphabet, однак ця назва не прижилася.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Фотограф зафіксував, як співробітники Facebook відкривають логотип компанії Meta

Автор фото, Getty Images