Росія планує наступ на Україну на початку 2022 року - Washington Post

7 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Співробітники американської розвідки вважають, що Росія закладає основу для широкомасштабного військового наступу на Україну, який може статися вже на початку 2022 року. До цього Москва планує залучити 175 тис. військовослужбовців.

Про це з посиланням на американських посадовців та розвідку повідомила Washington Post, а згодом FT та Forbes.

За даними видань, у планах Росії, імовірно, залучити до наступу 175 000 військовослужбовців, а також бронетехніку та артилерію.

За словами джерела з адміністрації Байдена, близько половини цієї кількості військ уже розгорнуті поблизу українсько-російського кордону. Їх перемістили туди протягом останнього місяця.

Видання звернулися по коментар до посольства Росії у Вашингтоні, але воно ще не відреагувало.

Раніше Росія послідовно заперечувала схожі повідомлення, російські чиновники наполягали, що звинувачення з боку Заходу - це спроба приховати власні агресивні плани на кордонах Росії.

Наприкінці листопада російські чиновники та дипломати стали жорсткіше відповідати на американську риторику про загрозу війни. Служба зовнішньої розвідки Росії порівняла ситуацію з тією, що була напередодні російсько-грузинської війни 2008 року.

"Ми знаємо про дії Росії"

У п'ятницю ввечері президент США Джо Байден заявив: "Ми давно знаємо про дії Росії, і я сподіваюся, що у нас буде тривала дискусія з Путіним". Однак не сказав, коли і в якому форматі може відбутися така розмова.

Байден також заявив, що спробує зупинити Путіна від реалізації своїх планів, натякнувши на каральні заходи.

США, каже він, готують "повний і всеосяжний набір ініціатив, аби Путіну було дуже, дуже важко здійснити те, що, як багато хто побоюється, він може зробити".

На початку тижня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив журналістам, що поки що незрозуміло, чи вирішив президент Росії Володимир Путін вторгнутися в Україну, але "ми знаємо, що він готує ґрунт для того, аби зробити це в короткі терміни".

Кінець січня?

Автор фото, УНІАН

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Напередодні міністр оборони України Олексій Рєзніков назвав кінець січня найімовірнішим часом для військової ескалації з боку Росії.

Виступаючи у п'ятницю у Верховній Раді, Резніков додав, що Росія вже розпочала зимові навчання поблизу України, активізувала розвідку та перевіряє зв'язок.

"Росія протягом року застосовує тактику своєрідних "хвиль". Відбулася концентрація військ неподалік наших кордонів. Потім особовий склад відводився до місць постійної дислокації, а техніка залишалася. Це дозволяє противнику скоротити час на розгортання", - сказав Резніков.

Міністр наголосив, що "ескалація є ймовірним сценарієм, але не обов'язковим".

"Наше завдання - відвернути його. Чим краще ми спрацюємо - самі і разом з партнерами - тим меншою буде загроза ескалації", - додав міністр оборони.