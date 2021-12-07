11 загиблих: страшна аварія маршрутки і вантажівки біля Чернігова

29 хвилин(и) тому

Автор фото, ДСНС

У аварії маршрутного автобуса та вантажівки на Чернігівщини загинули аж 11 людей, ще восьмеро травмовані, повідомила пресслужба ДСНС.

"7 грудня, близько 7:55, поблизу села Брусилів Чернігівського району на автошляху Н-27 Чернігів-Грем'яч сталося зіткнення вантажного автомобіля з маршрутним мікроавтобусом "Чернігів-Сосниця"", - повідомили рятувальники.

Внаслідок ДТП попередньо загинуло 11 осіб та 8 осіб травмовано.

На території області 7 та 8 грудня очікується спостерігається погіршення погоди - ожеледиця, замерзання дощу і мокрого снігу на поверхні землі, погіршення видимості на відстань до 500 метрів.

Поліція області закликала водіїв бути максимально обережними на дорогах.