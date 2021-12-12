Ломаченко - Коммі. Український боксер переміг у чемпіонському поєдинку

1 година тому

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Український боксер Василь Ломаченко переміг екс-чемпіона світу у легкій вазі за версією IBF Річарда Коммі.

Суперники провели рейтинговий бій у рамках легкої ваги.

Бій відбувся у Нью-Йорку, Ломаченко переміг Коммі рішенням суддів.

Це 16-та перемога Ломаченка в його професійній кар'єрі.

Він мав перевагу в усіх раундах, крім першого. Також український боксер відсилав суперника в нокдаун в 7-му раунді.

Ломаченко став Інтерконтинентальним чемпіоном Всесвітньої боксерської організації (WBO).