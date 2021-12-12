Ломаченко - Коммі. Український боксер переміг у чемпіонському поєдинку
Український боксер Василь Ломаченко переміг екс-чемпіона світу у легкій вазі за версією IBF Річарда Коммі.
Суперники провели рейтинговий бій у рамках легкої ваги.
Бій відбувся у Нью-Йорку, Ломаченко переміг Коммі рішенням суддів.
Це 16-та перемога Ломаченка в його професійній кар'єрі.
Він мав перевагу в усіх раундах, крім першого. Також український боксер відсилав суперника в нокдаун в 7-му раунді.
Ломаченко став Інтерконтинентальним чемпіоном Всесвітньої боксерської організації (WBO).