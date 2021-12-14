На переїзді потяг розчавив авто. Смертельна аварія на Франківщині

1 година тому

Автор фото, ДСНС

На Івано-Франківщині пасажирський потяг зіткнувся з легковим автомобілем ВАЗ. Обоє пасажирів авто загинули, повідомила ДСНС.

Аварія сталася на залізничному переїзді в селі Угринів.

Рятувальникам за допомогою комбінованого гідроінструменту деблокували з автомобіля двох людей.

Однак обидві людини - чоловік 1992 року народження та жінка1985 року народження - були вже мертвими.

Як сталася аварія?

Автор фото, ДСНС

Водій ВАЗ, мешканець Івано-Франківська, рухався у напрямку села Угринів і виїхав на заборонний сигнал світлофора.

Через це і сталося зіткнення з потягом, повідомила поліція Франківщини.

Машиніст потяга був тверезий, наголосили в поліції.

Розслідування триває, кримінальне провадження відкрили за статтею про порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту.

Автор фото, ДСНС