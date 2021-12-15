Нове про Омікрон - симптоми інші, вакциновані хворіють легше

16 хвилин(и) тому

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Симптоми нового штаму коронавірусу Омікрон, який стрімко шириться світом, суттєво відрізняються від симптомів попередніх варіантів Covid-19, повідомляє британська газета Daily Telegraph з посиланням на інформацію, накопичену науковцями останнім часом.

Аналіз приблизно 78 000 випадків Омікрону в Південній Африці дає підстави медикам стверджувати, що основними симптомами Омікрону є першіння в горлі, яке схоже на "дряпання", сухий кашель, закладений ніс та біль у попереку.

Усі ці ознаки набувають більш важкої форми і тривають довше у тих, хто не робив щеплення, стверджують вчені, тоді як у вакцинованих і тих, хто вже перехворів на коронавірус, захворювання протікає у легшій формі.

Газета нагадує, що головними симптомами уханського штаму і штаму Дельта вважаються висока температура, тривалий важкий кашель, втрата смаку і запаху.

Науковці також визнають, що Омікрон не призводить до великої кількості важких ускладнень, які потребують екстреної медичної допомоги.

За даними дослідження в Південній Африці, загальна кількість госпіталізацій через Омікрон була на 29% меншою, ніж за часів поширення уханьського штаму, і на 23% менше, ніж під час зараження Дельтою.

Daily Telegraph звертає увагу на те, що дослідження в Південній Африці підтвердило: дві дози вакцини Pfizer-BioNTech забезпечують менший захист від Омікрону, проте вакцина на 70% ефективна для запобігання важкого перебігу захворювання.

І це - хороша новина, на думку професора клінічної мікробіології Кембриджського університету Раві Гупти. Він закликає до якнайшвидшої вакцинації тих, хто ще не зробив щеплення, і бустерної дози для громадян з груп ризику.

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Водночас Daily Telegraph цитує голову ВООЗ Тедроса Гебрейсуса, який вважає, що Омікрон не можна розглядати як "м'який" варіант коронавірусу. Він наголошує, що для захисту від Covid-19 необхідно вдатися до усіх кроків, що запобігають зараженню будь-яким штамом.

"Вакцини не замінять маски. Вакцини не замінять дистанціювання. Вакцини не замінять провітрювання приміщень чи дотримання гігієни рук, - каже він. - Робіть усе це, і робіть це постійно".

Підготувала Наталка Матюхіна, Служба моніторингу ВВС.