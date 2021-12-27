Зеленський оточив себе радниками з комедійної трупи - NYT
Західна преса аналізує політику Володимира Зеленського в умовах скупчення російських військ біля українського кордону.
У New York Times вийшла стаття, де аналітики критикують оточення президента. Йдеться про призначення на ключові посади людей із досвідом у шоубізнесі, бо вони лояльні до Зеленського.
Водночас прихильники українського президента розповіли газеті, що гумор може бути політичним інструментом, а в уряді достатньо фахівців з інших галузей.
Комедіанти та лоялісти
"Президент і колишній актор Володимир Зеленський оточив себе радниками зі своєї комедійної трупи. Це не жарт", - пише New York Times.
Нації обирали лідерів із багатьох галузей, у тому числі військової та наукової, але український уряд може бути першим, хто скористався кінокомедією, пише видання.
До свого обрання президентом Зеленський був телевізійним актором і коміком, і він обрав союзників зі схожим досвідом на ключові посади в усьому уряді, в тому числі головних радників, законодавців, адміністраторів і навіть керівника розвідки, зазначає NYT.
"У той час, як Росія наростила сили на кордоні з Україною, а страх перед вторгненням посилився, пан Зеленський оточив себе людьми з комедійної студії "Квартал 95". Мало хто з них має досвід дипломатії чи війни", - пише газета.
"Є ризик того, що люди - не серйозні, не мають досвіду", - цитує видання Орисю Луцевич, директора програми вивчення України в Chatham House у Лондоні.
Гумор - політичний інструмент?
Водночас сам Зеленський і його прихильники кажуть, що гумор є політичним інструментом.
Зокрема, депутат від "Слуги Народу" Роман Грищук, який раніше керував комедійним шоу, каже: "Гумор — це ознака інтелекту. Почуття гумору - це дар."
У міжнародних відносинах "це дійсно перевага", каже Грищук. "У дипломатії гумор завжди є інструментом. Ви можете задати правильний тон жартом."
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Кінець подкаст
Він зазначає, що у владі також є багато людей без комедійного минулого. Тож думка, що владою керують лише коміки, є "стереотипом", який розповсюджують опозиційні партії. Щоб не підігравати критиці пана Зеленського, Грищук каже, що вже два роки не розповідав жартів публічно.
За зачиненими дверима Зеленський і його колеги - серйозні, розповіли газеті колишні радники та міністри.
Водночас шоумен Сергій Притула каже, що проблема не стільки у комедійному минулому президента, як у тому, що він покладається на лоялістів, а не на тих, хто має фахові знання.
"У той час, як Україна готується до можливої війни з Росією, зросло занепокоєння, що недосвідченість оточення пана Зеленського може мати жахливі наслідки, і не лише для їхньої країни. Дилетантський прорахунок може стати приводом для війни, яка значно погіршить стосунки між Росією та Сполученими Штатами", - пише видання.
Насамкінець газета цитує коментар колишнього спікера парламенту Дмитра Разумкова щодо політики часів Зеленського: "Ми прийшли на комедію і закінчили переглядом фільму жахів. Це зовсім не смішно."
Огляд підготувала Маргарита Малюкова, Служба Моніторингу BBC
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