На Івано-Франківщині горіла реанімація. Щонайменше дві людини загинуло

7 хвилин(и) тому

Автор фото, ДСНС

Ввечері 28 грудня у реанімації Косівської центральної районної лікарні стався вибух. У результаті щонайменше двоє людей загинуло, повідомляє міністерство охорони здоров'я.

Голова Івано-Франківської облдержадміністрації Світлана Онищук каже про чотирьох загиблих.

"Четверо людей загинули. Одна людина за попередньою інформацією померла від COVID-19, ще троє - під час пожежі", - розповіла Онищук на своїй сторінці у фейсбуці.

Цих трьох травмованих людей відправили до Івано-Франківської обласної клінічної лікарні.

Пожежа трапилась у палаті реанімаційного відділення на першому поверсі чотириповерхової будівлі. Обставини події поки що невідомі.

Відомо, що вогнеборці отримали повідомлення про вогонь о 21.22, та до 22 години пожежу було повністю ліквідовано. На місці разом із рятувальниками працювало 8 бригад меддопомоги.