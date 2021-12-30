США і Росія - межа компромісу, Валенса про Кремль, вчені про новий телескоп. Теленовини ВВС
У випуску 30 грудня:
- Вимоги Москви щодо архітектури міжнародної безпеки: Байден вдруге за місяць поговорить з Путіним.
- Експрезидент Польщі Лех Валенса - про абміції Кремля і спроби Росії відновити імперію.
- Нова ера у вивченні Всесвіту - учені розгортають на орбіті космічний телескоп нового покоління.
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