США і Росія - межа компромісу, Валенса про Кремль, вчені про новий телескоп. Теленовини ВВС

У випуску 30 грудня:

  • Вимоги Москви щодо архітектури міжнародної безпеки: Байден вдруге за місяць поговорить з Путіним.
  • Експрезидент Польщі Лех Валенса - про абміції Кремля і спроби Росії відновити імперію.
  • Нова ера у вивченні Всесвіту - учені розгортають на орбіті космічний телескоп нового покоління.

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