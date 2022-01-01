Найдовше в історії привітання Зеленського розсмішило соцмережі

1 година тому

Автор фото, Офіс президента

Перед настанням нового року президент України Володимир Зеленський звернувся до українців із традиційним привітанням. Втім, цього року воно тривало аж 21 хвилину.

З такими довгими привітаннями українські президенти до народу ще не зверталися, тож Зеленський поставив рекорд.

Користувачі соцмереж не змогли оминути цей факт увагою, тож цього року приводом для жартів став не стільки зміст привітання президента, скільки його хронометраж.

Понад 20 хвилин Зеленський розповідав про здобутки влади, про "надзвичайних людей і громадян", про олігархів, ціни на газ, ринок землі, перемоги українських спортсменів, повернення Криму, українських ветеранів, військові літаки та українську армію.

І багатьом такий стиль промови справді припав до душі. За даними телеканалу 1+1, лише на ньому звернення президента дивилися понад 9 млн людей.

"Чудова промова і чудове привітання! (дуже емоційно - я просльозилася)", - пише, зокрема, користувачка Sunny Tatyana у фейсбуку.

Багатьом іншим промова здалася щонайменше затягнутою.

"21 хвилина - це дуже круто! В сексі!", - іронізує блогер та політтехнолог Віталій Чепинога.

"Подивилась до самого кінця, довелось двічі випити", - докидають жарти йому в коментарі підписники.

Журналіст Віктор Шлінчак вдався до більш змістовної критики.

"Не знаю, на кого були розраховані ті 20 хвилин президентської промови... Уже на четвертій хвилині стало нудно. Вимкнув звук. На 18-й, за дві хвилини до Нового року увімкнув і почув про мамині котлети, бабусині пиріжки і "одну калину", - пише він у фейсбуку.

"Всі тримали бокали і думали: "Коли це нарешті закінчиться і дадуть нарешті дітям випити сік", - завершує думку Шлінчак.

Автор фото, ВІктор Шлінчак

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"Вам не сподобалося? Значить гарне привітання. Треба подивитися", - аргументують інші йому в коментарях.

"Яке довге привітання..." - написала журналістка Тетяна Висоцька. "Так здобутків багато", - зіронізував їй в коментарях користувач Владислав Латсиба.

"Співчуваю вам. Залізне терпіння", - докидає Висоцькій інший коментатор.

"Подивився новорічний виступ Президента Зеленського без звуку... Потім окремо прочитав виступ. Ну, більш-менш, але навіщо так довго? Як людині 20 хвилин за звичкою тримати в руках келих або рюмку? Навіть у найзатятіших фанів оратора з'являється думка: "Карочє, Скліфасовський", - жартує журналіст Євгеній Кузьменко.

Тим не менше, багатьом привітання сподобалося, його вважають оригінальним і пронизливим.

"Дуже прикольно! Мені дуже сподобалося, настільки незвично, перший раз відійшли від цих радянських привітань", - коментує допис Тетяни Висоцької одна з її підписниць.

"Для вас довга, а для інших цікава, про людей України, мені сподобалось, і була гордість, які в нас люди", - додає інша коментаторка.