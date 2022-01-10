В ОДКБ обговорили Казахстан, а Росія та США - вторгнення в Україну. Теленовини ВВС

У випуску 10 січня:

  • Наслідки протестів у Казахстані: пограбовані магазини, порожні вулиці та день жалоби.
  • Росія та США провели переговори у Женеві щодо України. Москва не відповідає на запитання Вашингтона про можливе вторгнення.
  • Друга річниця збиття літака МАУ в Ірані. Чому родини загиблих не сподіваються на справедливий суд.
  • Сага довкола Новака Джоковича. Перша ракетка світу таки залишається в Австралії грати на Australian Open. Але не все так просто.

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