В ОДКБ обговорили Казахстан, а Росія та США - вторгнення в Україну. Теленовини ВВС
У випуску 10 січня:
- Наслідки протестів у Казахстані: пограбовані магазини, порожні вулиці та день жалоби.
- Росія та США провели переговори у Женеві щодо України. Москва не відповідає на запитання Вашингтона про можливе вторгнення.
- Друга річниця збиття літака МАУ в Ірані. Чому родини загиблих не сподіваються на справедливий суд.
- Сага довкола Новака Джоковича. Перша ракетка світу таки залишається в Австралії грати на Australian Open. Але не все так просто.
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