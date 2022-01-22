"Крим може бути втрачений лише в уяві віцеадмірала". Київ відповів командувачу ВМС Німеччини

1 година тому

Автор фото, Twitter Manohar Parrikar IDSA Підпис до фото, Кай-Ахім Шенбах на конференції в Індії

Київ вимагає пояснень від уряду Німеччини після заяви командувача Військово-морських сил Німеччини Кая-Ахіма Шенбаха про те, що Крим ніколи не повернеться в Україну.

"Кримський півострів може бути втрачений лише в уяві німецького віцеадмірала", - сказав речник українського МЗС Олег Ніколенко, назвавши слова Шенбаха категорично неприйнятними.

"Крим пішов, і ніколи не повернеться", - заявив перед тим німецький командувач ВМС у Індії.

За словами Ніколенка, Крим неодмінно повернеться завдяки наполегливим зусиллям України та її партнерів, які виявлятимуть рішучість в протидії державі-агресору.

"У зв'язку з цим потребуємо роз'яснення з боку німецького уряду, як слова командувача ВМС корелюються з послідовною підтримкою Німеччиною Кримської платформи", - сказав Ніколенко.

Невдовзі після цього у міноборони Німеччини заявили, що заяви Шенбаха "за змістом та вибором слів жодним чином не відповідають позиції" відомства, цитує його представника видання Bild.

Однак останніми днями на фоні розмов про вторгнення Росії до України німецькі чиновники зробили ще кілька гучних заяв.

Що саме сказав німецький віцеадмірал?

Автор фото, EPA Підпис до фото, Німецький віцеадмірал вважає, що Путін просто хоче поваги

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Така реакція послідувала після того, як голова німецьких ВМС Кай-Ахім Шенбах виступив на конференції індійського інституту оборонних досліджень імені Манохара Паррікара.

"Щодо того, що сталося в Україні. Крим пішов, і ніколи не повернеться. І ми повинні керуватись фактичним станом справ, а не емоціями", - так відповів Шенбах на питання про позицію Німеччини щодо розширення НАТО на Схід. Уривок із його виступу потрапив у твіттер.

За словами Шенбаха, у Берліні думають, що незалежна країна, яка бажає вступити до НАТО, може це зробити, якщо відповідає усім необхідним вимогам.

"Україна, звичайно ж, не може виконати вимоги, бо вона окупована. Принаймні окупований Донбас російською армією або тими, кого вони називають ополченцями", - сказав віцеадмірал.

Він також зазначив, що Грузія відповідає вимогам НАТО, але її членство було б нерозумним.

"Це не те саме, що з балтійськими державами, тому що вони були суверенними країнами до того, як Росія позбавила їх свободи", - сказав Шенбах.

Віцеадмірал вважає, що Путін тисне на Євросоюз, тому що може, і прагне розколоти ЄС.

"Та насправді він просто хоче поваги", - каже Шенбах, і вважає, що варто дати Росії шанс бути на рівних з ЄС і США.

"Нинішні заяви Німеччини розчаровують"

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Українські чиновники скаржились, що Німеччина за правління Ангели Меркель теж блокувала постачання зброї Україні з країн НАТО

За словами Ніколенка, МЗС особливо дивно чути "сентименти" Шенбаха про необхідність відновлення діалогу з Росією у той час, як на Донбасі продовжують гинути люди, а Крим "перетворився на ґетто прав людини та озбройний до зубів авіаносець"

"Навіть намагання зрозуміти Путіна з боку командувача ВМС Німеччини повинно мати свої моральні, політичні та безпекові межі. У цьому випадку ці межі грубо порушені", - сказав речник.

Раніше міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт у інтерв'ю Welt також заявляла, що поки що виключає постачання зброї Україні на тлі можливого вторгнення Росії.

Американське видання The Wall Street Journal також повідомляло, що Німеччина не надала дозвіл Естонії передати Україні зброю німецького виробництва для захисту в разі агресії.

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок також сумнівається у необхідності відключати Росію від системи платежів SWIFT у разі подальшої агресії проти України, повідомляє видання Deutsche Welle з посиланням на свіже інтерв'ю чиновниці газеті Sueddeutsche Zeitung.

За словами Бербок, таке рішення може бути найсильнішою відповіддю на російську агресію проти України, але не обов'язково "найдієвішою".

На всі ці заяви вже відреагував український міністр МЗС Дмитро Кулеба.

"Недавні заяви Німеччини щодо неможливості передачі Україні оборонної зброї, зокрема через надання дозволу на це третім сторонам, безперспективності повернення Криму, вагання щодо відключення РФ від SWIFT - не відповідають рівню наших відносин і поточній безпековій ситуації", - заявив чиновник у своєму твіттері.

Він подякував Німеччину за всю її підтримку, починаючи з 2014 року, але зазначив, що нинішні заяви з німецького боку "розчаровують і йдуть врозріз із цією підтримкою і зусиллями".

У Європі все більше непокояться через накопичення Путіним військових сил на українському кордоні та активно ведуть перемовини з Росією та між європейськими країнами.

Минулого тижня, відвідавши Київ та Берлін, держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся із міністром російського МЗС Сергієм Лавровим у Женеві. Перемовини мають поновитись наступного тижня, коли США дадуть Росії письмові відповіді на її безпекові вимоги.

"Німецькі партнери мають припинити такими словами та діями підривати єдність і заохочувати Володимира Путіна до нового нападу на Україну", - написав Кулеба.