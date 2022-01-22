День соборності у фото: від Запоріжжя та Ужгорода до Києва

53 хвилин(и) тому

22 січня українці святкують День соборності України. Цього дня у 1919 році проголосили Акт Злуки Української Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки.

Так вони об'єдналися у єдину соборну Українську державу.

З нагоди свята у Запоріжжі понад 1500 людей взяли участь у флешмобі "Живий ланцюг". Вони стояли на мосту через Дніпро, тримаючи у руках синьо-жовті стрічки.

Автор фото, Офіс президента України

Серед них був і президент України Володимир Зеленський.

Автор фото, Facebook Володимира Зеленського

Перед тим президент виголосив промову про історичне значення цього дня для України.

А для жителів Запоріжжя це було ще й подвійне свято - вони зібрались на мосту в честь його відкриття. "Відтепер цей міст буде монументом єдності", - сказав Зеленський.

Автор фото, Офіс президента України

Святкують і в Ужгороді. Там розгорнули 100-метровий прапор.

Автор фото, Уніан

Прапор виглядає справді величезним.

Автор фото, Уніан

А у Києві спільнота Dronarium за допомогою вантажних дронів підняла гігантський прапор у небо.

Автор фото, Dronarium Україна

Це сталось саме тоді, коли кияни традиційно стали у "живий ланцюг соборності" на мосту Патона.

Автор фото, Dronarium Україна

Представник спільноти Віктор Прокопчук вважає, що цей День Соборності особливий.

"В умовах, коли Росія брязкає зброєю на наших кордонах, погрожуючи повномасштабним вторгненням, українцям, як ніколи, необхідно продемонструвати самим собі та світу віковічне прагнення жити в єдиній незалежній Україні", - сказав він.

Автор фото, Dronarium Україна

Цей самий прапор був у Києві на 30 річницю незалежності, та на День прапора, а торік у Авдіївці.

Автор фото, Уніан

У столиці також відбувається акція "Скажи Україні "так", покликана об'єднати українців по всьому світу. І схоже на те, що вони несуть найбільший прапор сьогодні - 500-метровий!