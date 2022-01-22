День соборності у фото: від Запоріжжя та Ужгорода до Києва
22 січня українці святкують День соборності України. Цього дня у 1919 році проголосили Акт Злуки Української Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки.
Так вони об'єдналися у єдину соборну Українську державу.
З нагоди свята у Запоріжжі понад 1500 людей взяли участь у флешмобі "Живий ланцюг". Вони стояли на мосту через Дніпро, тримаючи у руках синьо-жовті стрічки.
Серед них був і президент України Володимир Зеленський.
Перед тим президент виголосив промову про історичне значення цього дня для України.
А для жителів Запоріжжя це було ще й подвійне свято - вони зібрались на мосту в честь його відкриття. "Відтепер цей міст буде монументом єдності", - сказав Зеленський.
Святкують і в Ужгороді. Там розгорнули 100-метровий прапор.
Прапор виглядає справді величезним.
А у Києві спільнота Dronarium за допомогою вантажних дронів підняла гігантський прапор у небо.
Це сталось саме тоді, коли кияни традиційно стали у "живий ланцюг соборності" на мосту Патона.
Представник спільноти Віктор Прокопчук вважає, що цей День Соборності особливий.
"В умовах, коли Росія брязкає зброєю на наших кордонах, погрожуючи повномасштабним вторгненням, українцям, як ніколи, необхідно продемонструвати самим собі та світу віковічне прагнення жити в єдиній незалежній Україні", - сказав він.
Цей самий прапор був у Києві на 30 річницю незалежності, та на День прапора, а торік у Авдіївці.
У столиці також відбувається акція "Скажи Україні "так", покликана об'єднати українців по всьому світу. І схоже на те, що вони несуть найбільший прапор сьогодні - 500-метровий!
День соборності у фото: Україна відзначає 100-річчя Акту злуки
22 січня в Україні святкують День соборності. Цього дня УНР та ЗУНР об'єдналися в єдину соборну Українську державу.