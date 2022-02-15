"Через загострення ситуації". Канада передає Україні летальну зброю

24 хвилин(и) тому

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Влада Канади схвалила передати Україні летальне озброєння для стримування російської агресії, а ще виділяє новий кредит. Про це повідомив канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо.

"За підсумками переговорів з українськими партнерами та з урахуванням загострення ситуації я схвалив виділення Україні летальної зброї та боєприпасів на суму 7,8 млн доларів (6,1 мільйона доларів США - Ред.)", - заявив Трюдо.

Виділення Україні летальної зброї підтвердила і канадський міністр оборони Аніта Ананд.

Пізніше у оборонному відомстві уточнили, що Канада безоплатно передасть Збройним силам України "автомати, пістолети, карабіни, 1,5 млн набоїв, снайперські гвинтівки та інше оснащення".

Крім того, прем'єр Джастін Трюдо зазначив, що Канада запропонує Україні новий кредит на суму до 500 мільйонів канадських доларів (приблизно 392,8 мільйона доларів США).

Прем'єр зазначив, "важливо знати, що Канада продовжить підтримувати Україну, її незалежність, цілісність, суверенітет та право на самооборону".

Канада вперше передає Україні летальну зброю, але це не перша допомога з боку країни на тлі загрози російського вторгнення. Наприкінці січня Канада виділяла Україні нелетальне обладнання, а також заявляла про готовність ділитися розвідданими і допомогу в протистоянні кібератакам.

Канада також розмістила в Україні своїх військових у рамках розширення канадсько-української навчальної місії UNIFIER.

Крім того, на додачу до попереднього кредиту в 120 мільйонів доларів, які Канада запропонувала Україні раніше, країна додатково виділила 50 мільйонів канадських доларів (близько 39,5 мільйонів доларів США) гуманітарної допомоги.

Події відбуваються на фоні значного політичного напруження. Москва зосередила біля кордону з Україною понад 100 тисяч військових, а також висунула вимоги до США та НАТО припинити розширення на схід та ніколи не приймати в альянс Україну.

Захід твердить, що РФ планує напад на Україну, але сама Росія це заперечує. У неділю американські чиновники заявили, що Росія стягнула до кордону 70% військових і техніки, необхідних для повномасштабного вторгнення.