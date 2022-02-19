"Як пройшла ніч у Луганську". Розповідь мешканки

Яна Вікторова

Для ВВС News Україна, Луганськ

21 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

Влада самопроголошених Донецької та Луганської "народних республік" у п'ятницю оголосила про масову евакуацію населення до Росії через "загрозу нападу з боку України". З підконтрольної "ДНР" та "ЛНР" території людей почали вивозити до сусідньої Ростовської області.

Посадовці у трьох муніципалітетах області, що межують з невизнаними республіками, одразу після заяви про початок евакуації розповіли ВВС, що вони "були не в курсі" ситуації з біженцями.

Україна послідовно та категорично заперечує будь-які наміри здійснювати наступ у Донецькій чи Луганській областях.

Розповідь луганчанки

Мешканка Луганська розповіла ВВС, що наразі відбувається в місті:

"Весь вечір аж до вимкнення електроенергії близько першої ночі всі друзі пересилали новини і роздуми щодо ситуації, що склалася. Ніхто зі знайомих не планує їхати.

Частина розуміє, що всі чутки про наступ України мають фейковий характер, частина просто не готові на від'їзд або не мають на це коштів.

Було повідомлення від роботодавця про скасування навчального процесу. Відразу ж по підрозділах повідомили, що можна їхати, але тільки з понеділка, написавши заяву на відпустку у відділі кадрів. Тобто евакуюватися можна офіційно з понеділка після заяви, вважаючи це відпусткою.

Вночі, о 00:19, прогримів потужний вибух, палала заграва, деренчали шибки, а потім вимкнули електроенергію.

За звуком і силою нагадувало вибух газопроводу на сусідній вулиці. Так, і сталося. Такий самий "теракт" вже був кілька років тому у тому ж місці. Там лежить труба газопроводу. Після цього люди у цивільному ходили по хатах й розпитували місцевих.

Вночі і зараз (зранку 19 лютого - Ред.) - тиша, звуків пострілів не чути. Така дзвінка тиша.

З офіційних новин - усі автобуси мобілізовані під евакуацію громадян, але виїхали лише перші 55 людей.

У соцмережах жартують, що ці 55 людей поїхали за обіцяними грошима (10 тисяч рублів).

З собою потрібно мати не лише документи, а ще їхні ксерокопії у двох примірниках, запас їжі та теплі речі.

Чоловіків віком від 18 до 55 років не випускають з "республіки", через що залишаються поряд жінки та діти.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, На автозаправках у Донецьку також - черги

Є ажіотаж біля банкоматів та на заправках.

Фото черг пересилали весь вечір.

Усі суботні навчання у дітей скасували "у зв'язку з воєнним станом".