На Донбасі обстріляли Щастя, Росія каже про обстріли в Ростовській області

52 хвилин(и) тому

Автор фото, Facebook ДСНС Підпис до фото, Рятувальники кажуть, що пошкоджено пожежно-рятувальну частину

Бойовики обстріляли місто Щастя на Луганщині, повідомляють у ДСНС. А у Росії кажуть, що на територію Ростовської області влучив український снаряд - незалежних підтверджень цієї інформації поки що немає.

"19 лютого приблизно о 11 год. 35 хв. поступила інформація, що в Щастинському районі Луганської області, а саме в місті Щастя стався обстріл", - повідомили у ДСНС.

За попередньою інформацією, жертв у Щасті, що знаходиться на контрольованій Україною території, немає. Пошкоджено ворота пожежно-рятувальної частини-32.

На сайті Держприкордонслужби підтверджують, що бойовики продовжують обстріли в напрямку дорожнього коридору "Луганськ-Щастя". Обстріл ведеться з 82-мм міномету та великокаліберних кулеметів, повідомляють прикордонники.

"Особовий склад знаходиться у небезпечному місці в рукавній вежі", - кажуть у ДСНС.

Рятувальники кажуть, що у Щасті бойовики стріляли зі стрілецької зброї.

А журналіст Андрій Цаплієнко у своєму телеграм-каналі повідомив, що обстріл Щастя вівся із мінометів калібру 82 мм. За його даними, бойовики обстріляли вантажівку ЗІЛ-131.

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Тим часом голова Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін доручив порушити кримінальну справу за фактом нібито влучення українського снаряду на територію Росії.

"За даними ЗМІ, на території Ростовської області поблизу кордону з Україною військовослужбовці українських збройних сил здійснили масовані обстріли із застосуванням важкого озброєння", - йдеться у повідомленні на офіційному сайті Слідчого комітету.

У відомстві заявляють, що снаряд, нібито випущений з території України, розірвався у Ростовській області на відстані близько кілометра від кордону.

Підтверджень цієї інформації від незалежних джерел поки що немає.

Бастрикін доручив слідчим порушити кримінальну справу за даним фактом та провести "ретельне та всебічне розслідування" всіх обставин того, що сталося.

У п'ятницю 18 лютого лідери самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" оголосили про евакуацію місцевих жителів у Росію, а саме в прикордонну Ростовську область.

Автор фото, AFP Підпис до фото, В Україні заперечують заяви про нібито наступ на Донбас з боку українських військових

Людей евакуюють через нібито загрозу нападу з боку України. Але в МЗС України, СБУ, Збройних силах, штабі ООС та Офісі президента заперечили будь-які подібні плани.

Станом на 11 годину 19 лютого за п'ятницю та суботу в штабі ООС зафіксували понад 90 випадків порушення режиму припинення вогню з боку бойовиків, підтримуваних Росією. Один український військовий загинув під час обстрілу в суботу вранці.

У ООС заявляють, що так бойовики намагаються змусити українські сили відкрити вогонь у відповідь, щоб потім звинуватити українських військових "в обстрілах мирних мешканців".

Президент Росії Володимир Путін заявив, що ситуація на Донбасі загострюється.

18 лютого Байден висловив упевненість, що президент Володимир Путін ухвалив рішення про подальше вторгнення російських військ в Україну найближчими днями. За його словами, вздовж кордонів України розміщено понад 150 тисяч російських військових.

Міністр оборони США Ллойд Остані заявив, що російські війська "наближаються" до українського кордону.