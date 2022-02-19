Зеленський: у НАТО кажуть - двері відкриті, але поки що стороннім вхід заборонено

27 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Президент під час виступу в Мюнхені

Президент України Володимир Зеленський закликав Захід перейти від політики умиротворення до забезпечення гарантій безпеки і миру та ініціював консультації в рамках Будапештського меморандуму.

Під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки президент нагадав, що Україна з 2014 року тричі безуспішно намагалася скликати консультації держав-гарантів, які підписали з нею в 1994 році Будапештський меморандум. Сьогодні, каже президент, Україна робить це востаннє.

Зеленський нагадав, що до підписання цього меморандуму Україна володіла третім за обсягами ядерним арсеналом у світі.

"Цієї зброї більше немає, як і безпеки. Немає і частини території, що за площею більша ніж Швейцарія, Нідерланди чи Бельгія", - сказав Зеленський.

"Якщо вони (консультації - Ред.) знову не відбудуться або за їхніми результатами не буде конкретних рішень щодо гарантування безпеки нашої держави, Україна матиме повне право вважати, що Будапештський меморандум не працює і усі пакетні рішення 1994 року були поставлені під сумнів", - сказав Зеленський.

Також Зеленський запропонував у найближчі дні скликати саміт держав, постійних членів Ради Безпеки ООН, за участі України, Німеччини та Туреччини, щоб розв'язати безпекові виклики.

"Я сподіваюсь, ніхто не думає про Україну як про зручний буфер між Європою та Росією, про новий Мюнхен 2.0, - сказав Зеленський. - Цього не буде, цього ніхто не допустить. Інакше постає питання, хто наступний?"

За словами українського президента, в разі розширення російської агресії на Європу держави НАТО будуть змушені захищати одна одну.

Автор фото, Офіс президента Підпис до фото, За два дні до конференції Зеленський відвідав Донеччину

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

"Хочеться вірити, що Північноатлантичний договір і ст. 5 будуть дієвішими, ніж Будапештський меморандум", - зазначив Зеленський, додавши, що мир потрібен не лише Україні, а й світу.

Під час свого виступу в Мюнхені Зеленський розповів про загострення на Донбасі, як два дні тому снаряди бойовиків потрапили в дитячий садочок і двір ліцею, а також про загиблого зранку 19 лютого українського військового

"Архітектура світової безпеки крихка. Потребує оновлення. Правила, які світ погодив десятки років тому - більше не працюють. Це сироп від кашлю, коли потрібна вакцина від коронавірусу", - вважає президент.

За його словами, щоб дійсно допомогти Україні, не треба постійно говорити про дати імовірного вторгнення, армія готова захищатись будь-коли.

"Нам набагато більше потрібні інші дати, і всі чудово розуміють які, - сказав Зеленський. - 8 років тому українці зробили свій вибір, багато хто віддав за нього життя. Невже через 8 років після цього - Україна має постійно закликати до визнання європейської перспективи?"

Президент звернувся і до НАТО. "Нам кажуть - двері відкриті. Але поки що: стороннім вхід заборонено".

"Якщо не всі члени Альянсу хочуть нас бачити або всі члени Альянсу не хочуть нас бачити - скажіть чесно. Відкриті двері це добре, але нам потрібні відкриті відповіді, а не роками не закриті питання. Хіба право на правду не входить до наших розширених можливостей?" - додав він.

Президент прибув на конференцію в Мюнхен на тлі загострення на Донбасі та розпочатої в самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" евакуації людей до Росії.

Що ще сказали на Мюнхенській конференції

Автор фото, Twitter Володимира Зеленського

Ще до виступу Зеленський зустрівся у Мюнхені з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.

"Узгодили подальші спільні кроки", - наголосив Зеленський після цієї розмови у своєму твіттері, підкресливши, що Україна та Велика Британія прагнуть до деескалації дипломатичним шляхом.

Сам Джонсон під час свого виступу на Мюнхенській конференції з безпеки заявив, що вторгнення і захоплення Росією України стане шоком для усього світу.

"Не має бути жодних сумнівів, що стоїть на кону. Якщо Україна зазнає вторгнення, якщо Україна буде придушена, ми станемо свідками руйнування демократичної держави…", - заявив Джонсон.

Британський прем'єр закликав світ об'єднатися проти російської загрози. Джонсон сказав, що кожного разу, коли високопосадовці країн Заходу відвідували Київ, вони завжди запевняли українських народ та владу в підтримці суверенітету та незалежності України.

"Як безглуздо та образливо ці слова сприйматимуться, якщо у той момент, коли їхній суверенітет перебуватиме під загрозою, ми просто відвернемося. Якщо Україна зазнає вторгнення, шок стане відлунням в усьому світі", - переконаний Джонсон.

За словами Джонсона, про наміри російського президента Володимира Путіна точно невідомі, однак "передчуття похмуре". Прем'єр додав, що не варто недооцінювати серйозність моменту.

Росія постійно відкидає звинувачення про підготовку до вторгнення, але зібрала біля кордонів України чималі сили, стверджуючи, що їхня мета - навчання.

На безпековій конференції у Мюнхені Зеленський також має зустрітися з канцлером Німеччини Олафом Шольцом та з віце-президентом США Камалою Гарріс.