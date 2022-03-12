Тил у вогні. Чому російські війська бомблять Житомирщину

31 хвилин(и) тому

Автор фото, UNIAN Підпис до фото, Наслідки авіаударів по нафтобазі в Житомирі

Основні бойові дії російсько-української війни розгортаються на сході і півдні України, а також поблизу столиці - Києва. Єдина область правобережної України, яку майже щоденно бомблять з повітря, це Житомирщина.

За два тижні війни росіяни здійснили близько 40 ракетних і авіаційних атак на міста і села Житомирської області. Під вогонь окупантів потрапили як столиця регіону, маленькі села, так і залізничні вузли - Коростень і Малин. Вильоти ворожої авіації відбуваються з аеродромів у Білорусі.

Від цих обстрілів загинуло 25 військових і 14 цивільних громадян. З них четверо - малолітні діти. Авіаудари зруйнували 33 об'єкти інфраструктури.

При цьому сухопутного наступу на територію Житомирщини російські або білоруські війська станом на 20:00 п'ятниці, 11 березня, так і не здійснили.

BBC спробувало розібратися, чому область, що розташована фактично в тилу основних воєнних баталій, стала мішенню для повітряних атак Кремля.

"Земля здригнулася"

"Удари були такої сили, що було враження, що земля здригнулася під ногами. Здавалось, що літак летить прямо по хатах. Як вони могли не бачити, що бомблять приватний сектор?" - мешканка Житомира Ніна так розповідає про обстріл її будинку 1 березня.

В той день російська авіація ракетними пострілами знищила майже всі будинки на її вулиці. Жодних воєнних об'єктів там немає. База військової частини 95-ї десантно-штурмової бригади Збройних сил України розташована суттєво далі від жилого кварталу.

Автор фото, ДСНС Підпис до фото, Наслідки авіаудару у Житловому секторі Житомира

Ніна розповідає, що, почувши сигнал тривоги, встигла сховатись в підвалі у сусідів. Самі ж сусіди - матір і троє маленьких дітей - не встигли.

"В них вибило скло і поранило дітей та маму. Їй зробили багато операцій, пошматована голова, печінка, розірвана селезінка і в легенях осколки", - каже співрозмовниця ВВС.

Діти і їхня мати досі в лікарні. Також постраждав хлопець дочки Ніни - йому довелось робити операцію на коліні і вставляти металеві пластини. Багато сусідів отримали травми від завалів у підвалах, розбитого скла і пожеж в будинках. Загинуло три жінки.

Крім того, від обстрілів постраждала лікарня неподалік. Атака на житлові будинки змусила Ніну виїхати в Польщу, її донка з хлопцем перемістились у Львівську область.

"Ми як віруючі надіємся зараз лише на ласку Божу", - через сльози промовляє Ніна.

Логістичний центр

"Через Житомир йдуть гуманітарні коридори, в місті і поряд з ним йдуть мобілізаційні процеси. Житомир працює як логістичний центр для допомоги з Європи, яку ми відправляєм далі під Київ і по інших напрямках. Тому щоб залякати Житомир, вони здійснюють авіа- і бомбові удари по наших мирних будівлях, кварталах, підприємствах і критичній інфраструктурі", - так пояснює мер Житомира Сергій Сухомлин в розмові з ВВС, чому росіяни без зупину атакують його місто.

За два тижні від ударів нападника в обласному центрі загинуло сім цивільних, ще 14 травмовані.

Обстріли спричинили проблеми з енерго- і водопостачанням. Станом на 11 березня майже всю пошкоджену комунальну інфраструктуру вдалося полагодити, в найближчі 2-3 дні мер обіцяє підключити до опалення будинки, які залишились без тепла.

Автор фото, ДСНС

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Росіяни також перебили водогін, але Сухомлин запевняє, що майже завершені роботи з підключення до резервного джерела водопостачання. Де воно розташоване - секрет, зазначає мер.

Постійна загроза з повітря призвела до того, що Житомир залишають місцеві жителі, які евакуюються на захід або за кордон. Наразі місто залишила майже половина мешканців.

"За нашими оцінками, які доволі точні, бо ми аналізуємо споживання води городянами, виїхало близько 40% жителів", - повідомив Сухомлин.

В той же час і сам Житомир є прихистком для евакуйованих громадян із зони активних бойових дій у сусідній Київській області. Комунальні автобуси доправляють мешканців зруйнованих сіл і містечок в обласний центр Житомирщини, де їх розселяють в садочках, школах і видають харчі й медикаменти. Згодом переселенцям допомагають виїхати далі на захід.

Також вже досягнута домовленість щодо вивозу в Швейцарію онкохворих дітей з Житомира.

Саме з Житомира вдалося доставити гуманітарну допомогу в селище Бородянка під Києвом, зайняте росіянами і майже стерте з лиця Землі постійними артобстрілами.

За 15 днів вторгнення збройні сили Росії доклали максимум зусиль, щоб перерізати транспортні артерії між Києвом і Житомирською областю. Дві основні траси на цьому напрямку - ковельська і житомирська - зараз фактично заблоковані росіяни і переміщення на них є небезпечним.

Але станом на вечір 11 березня наступу сухопутних військ противника в напрямку Житомира не фіксувалося. Найближчі такі бої йдуть за 60 км на схід від міста.

Пронози щодо цілком вірогідного вступу в війну проти України Білорусі Сергій Сухомлин сприймає спокійно. І це при тому, що від його міста до білоруського кордону - близько 150 км.'

"Оцінювати подальші дії "Бацьки" (Олександра Лукашенка, - Ред.), який нічого самостійно не вирішує, це даремно витрачати час. Але зазначу, що в жодному місті України немає таких багатоешелонних фортифікаційних споруд, як у нас навколо Житомира. Ми до всього готові", - заявляє міський голова.

Часу на тривалі роздуми щодо подальшихсценаріїв війни очільник міста не має. Треба в екстреному порядку забезпечувати життєдіяльність Житомира і убезпечити містян від постійної загрози з колись мирного неба над їх головами.