Україна повернула з полону 86 військових, серед них 15 жінок. Що відомо
Україна і Росія обмінялися військовополоненими, повідомив у відеозверненні заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко.
"Щойно відбувся обмін. 86 українських військовослужбовців, серед яких 15 жінок, вже у безпеці", - сказав він.
Обмін відбувся у Запорізькій області.
Це стало результатом роботи переговорних груп.
Полонених обміняли у форматі "86 на 86", розповіла віцепрем'єрка Ірина Верещук в коментарі для УП.
За її словами, однією з принципових позицій української сторони було включення 15 жінок-військових до групи полонених, яких обміняли.
Раніше між Україною та Росією вже відбувалося кілька обмінів.
У середині березня Україна обміняла мера Мелітополя Івана Федорова, якого викрали російські військові, на дев'ятьох російських солдатів-строковиків.
24 березня відбувся перший масштабний обмін військовополоненими. Як повідомила віцепрем'єрка-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, в Україну тоді повернулися 19 моряків з острова Зміїний і ще 10 військовослужбовців.
"Додому повертаються 19 українських цивільних моряків із рятувального судна "Сапфір", які були захоплені окупантами під час спроби забрати наших військових з острова Зміїний", - розповідала Верещук.
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