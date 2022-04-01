Україна повернула з полону 86 військових, серед них 15 жінок. Що відомо

48 хвилин(и) тому

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Україна і Росія обмінялися військовополоненими, повідомив у відеозверненні заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко.

"Щойно відбувся обмін. 86 українських військовослужбовців, серед яких 15 жінок, вже у безпеці", - сказав він.

Обмін відбувся у Запорізькій області.

Це стало результатом роботи переговорних груп.

Полонених обміняли у форматі "86 на 86", розповіла віцепрем'єрка Ірина Верещук в коментарі для УП.

За її словами, однією з принципових позицій української сторони було включення 15 жінок-військових до групи полонених, яких обміняли.

Раніше між Україною та Росією вже відбувалося кілька обмінів.

У середині березня Україна обміняла мера Мелітополя Івана Федорова, якого викрали російські військові, на дев'ятьох російських солдатів-строковиків.

24 березня відбувся перший масштабний обмін військовополоненими. Як повідомила віцепрем'єрка-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, в Україну тоді повернулися 19 моряків з острова Зміїний і ще 10 військовослужбовців.

"Додому повертаються 19 українських цивільних моряків із рятувального судна "Сапфір", які були захоплені окупантами під час спроби забрати наших військових з острова Зміїний", - розповідала Верещук.