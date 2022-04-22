У Запорізькій області впав Ан-26. Є загиблий і поранені

28 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Архівне фото Ан-26

У п'ятницю зранку на території Запорізької області впав літак Ан-26. За попереднім даними, загинула одна людина, двоє поранені.

Поки що інформації, що це падіння пов'язане з війною, немає.

"Сьогодні о 09:00 в районі Михайлівки Запорізького району впав літак АН-26, що, за попередньою інформацією, належав Україні. Повітряне судно виконувало технічний рейс", - повідомила Запорізька ОВА.

"Наразі відомо про одного загиблого і двох поранених. Кількість екіпажу та причини падіння з'ясовуються. За попередньою і поки не підтвердженою інформацією, літак зачепив електроопору, внаслідок чого загорівся двигун".

На місці падіння зараз працюють рятувальні служби.

Частина Запорізької області, зокрема її південь, окупована російськими військами.

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