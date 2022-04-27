"Азов" вимагає допомогти пораненим. Росіяни розігнали мітинг у Херсоні. Теленовини ВВС 27.04.2022
У випуску 27 квітня:
- Сотні цивільних і поранених військових потребують негайної евакуації з Маріуполя. Ексклюзивний матеріал ВВС з тими, кому вдалося вирватися з облоги.
- Російські окупаційні сили розігнали протест у Херсоні. Що наразі відомо і які настрої серед місцевих жителів говоримо із херсонською журналісткою Лізою Жарких.
- До Києва прибув Генеральний секретар ООН. Перед цим Антоніу Гутерреш побував у Москві. Про результати поїздки і можливі наслідки розповідає президент Української асоціації зовнішньої політики Володимир Хандогій.
- Чи зможе Росія втягнути Молдову у війну проти України? Кореспондентка BBC Жанна Безп'ятчук розпитала в експертки аналітичного центру "Українська призма" Ганни Шелест.
- Відсьогодні Росія припинила постачання газу для Польщі і Болгарії. Як такий крок Москви сприйняли у Європі?
- Під боком у ворога. Спеціальний репортаж із останнього українського селища на кордоні України, Білорусі і Росії - де війна розділила не лише країни, а й родини.
Ви також можете подивитись випуск на YouTube.
І підписуйтеся на наш Youtube-канал! Там більше відео, ніж на сайті.