Джерела New York Times: розвіддані США допомогли українцям вбити багато російських генералів

1 година тому

Автор фото, Генштаб ЗСУ

У газеті New York Times вийшла стаття, що базується на анонімних джерелах у США.

Вони розповіли, що розвіддані, якими США діляться з Україною, використовувалися для ударів, у яких загинули російські генерали.

При цьому джерела зазначають, що не всі такі удари грунтувалися на американських даних і удар по командному пункту в Ізюмі 30 квітня, де незадовго до цього був начальник російського Генерального штабу Валерій Герасимов, не спирався на американську інформацію.

Росія не повідомляла ні про удар по Ізюму, ні взагалі про поїздку Герасимова на схід України. Але джерела в американській розвідувальній спільноті розповідали ЗМІ про це ще кілька днів тому.

Деякі українські офіційні особи навіть казали, що Герасимов сам потрапив під обстріл і був поранений, але ці твердження так ніхто і не підтвердив: ні інші українські офіційні особи, ні американці, ні Москва.

У сьогоднішній статті New York Times джерела стверджують, що Вашингтон не дозволив би використати свої дані для замаху на життя найвищого військового керівництва Росії, до якого він відносить Герасимова.

Пентагон поки що не коментує цієї статті.

Україна стверджує, що з початку війни на фронті загинуло 12 вищих російських офіцерів, що аномально багато, принаймні, за мірками західних армій, зазначають західні експерти.

Росія офіційно підтвердила загибель двох заступників командувача арміями - це генерал-майор Андрій Суховецький та генерал-майор Володимир Фролов.

США віднедавна відкрито визнають, що діляться з Україною широким спектром розвідданих. Союзники США по НАТО також надають Києву інформацію від своїх розвідок.