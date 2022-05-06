Путін хоче оголосити війну, українців тримають у фільтраційних таборах. Теленовини ВВС 06.05.2022
У випуску 6 травня:
- Російські війська намагаються взяти Попасну на Луганщині, обстрілюють міста і села Миколаївської та Херсонської областей. Не припиняютьcя також бої за "Азовсталь". Із аналізом останніх подій - кореспондентка ВВС Сара Рейнсфорд.
- Росія має намір оголосити Україні повноцінну війну 9 травня. У цьому переконаний прем'єр Денис Шмигаль. В самій Москві тим часом кажуть: оголошення великої війни і загальної мобілізації найближчими днями - нонсенс. Про це і не тільки говоримо із керівником відділу Росії Служби моніторингу ВВС Віталієм Шевченком.
- Скільки триватиме війна і що змусить Путіна зупинитися? Розпитуємо у старшого наукового співробітника Фонду Джеймстаун Януша Бугайського.
- Полк "Азов" повідомляє: на "Азовсталі" під час перемир'я росіяни підбили автомобіль, що мав евакуювати цивільних з території заводу. Є загиблий і поранені. Ті, кому таки вдається вирватися, прямують переважно в Запоріжжя. Та до безпечної території вдається дістатися не всім. Про перебіг евакуації з Маріуполя ми поспілкувалися з українською активісткою Галиною Однорог.
- Від початку великої війни у справжній біді опинилися українські діти із інвалідністю. Правозахисна організація, що опікується правами людей із інвалідністю, провела власне розслідування. І виявила факти неналежного поводження із підопічними дитячих будинків-інтернатів. Кореспонденти BBC поїхали в один із таких закладів - на Заході України. Ексклюзивний репортаж.
- За даними уряду, в Україну вже повернулися близько 1 мільйона людей. І останніми днями кількість людей, що в'їжджають в країну, перевищує кількість тих, хто їде. Одними з перших повертаються мешканці Київщини. Як люди повертаються до життя? Матеріал ВВС із Макарова.
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