Путін хоче оголосити війну, українців тримають у фільтраційних таборах. Теленовини ВВС 06.05.2022

53 хвилин(и) тому

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