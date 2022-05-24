Росія бере в "лещата" Сєвєродонецьк, на півдні спалахнув партизанський рух. Теленовини ВВС
У випуску 24 травня:
- Місто Світлодарськ Бахмутського району Донецької області опинилося під російською окупацією. Про те, що росіяни увійшли до міста розповів голова місцевої військової адміністрації. Останні новини з лінії фронту.
- Рідкісна можливість зазирнути у те, що насправді відбувається на окупованих росіянами територіях. Мелітополь охопила справжня партизанська війна - передають кореспонденти ВВС. Коли у лютому російські війська прибули до міста Мелітополь, вони зустріли там запеклий опір з боку місцевих мешканців. Коли ж росіяни почали розправлятися з протестувальниками, рух опору набрав обертів, з'явилися партизанські групи. Кореспондент ВВС Абдуджаліл Абдурасулов про те, як працює українське партизанське підпілля.
- На якому стані війна і які її перспективи?
- Агресія Росії проти України - топ тема зборів всесвітнього економічного форуму в Давосі. Напередодні там виступив президент Зеленський. На полях форуму погоджуються, що війна в Україні кардинально і надовго змінить політичний і економічний ландшафт Європи і, можливо, світу. Адже агресія Росії перетворюється на глобальну проблему і може зачепити країни, які знаходяться далеко від зони конфлікту.
- Солом'янський районний суд Києва засудив до довічного ув'язнення за вбивство цивільного українця сержанта збройних сил РФ Вадима Шишимаріна. Знімальна група відправилася на Сумщину, щоби поговорити із родичами і односельчанами убитого російським солдатом чоловіка. Чи відчувають вони, що вирок справедливий і як поставляться до можливого обміну російського солдата на українських захисників?
- На зустрічі з лідерами Японії, Австралії та Індії, яка проходить у Токіо, президент США Джо Байден заявив, що через вторгнення Росії в Україну світ проживає "темну годину нашої спільної історії". Чотири країни обговорюють проблеми безпеки та економіки, включаючи зростаючий вплив Китаю у регіоні, а також розбіжності щодо російського вторгнення. Прем'єр Японії, згадуючи у заяві коментар Байдена зазначив, що подібне вторгнення не повинно повторитися в Азії. Водночас, Індія досі відмовляється від прямої критики Росії через вторгнення в Україну. Що відбувається в Токіо, і чому це важливо для України?
- Серед п'яти мільйонів українців, які виїхали через війну, є десятки талановитих юних музикантів. Зараз вони формують новий молодіжний оркестр у вигнанні. Їх прийняла Словенія після рятувальної місії, яку кращі музиканти цієї маленької європейської країни провели фактично серед ночі. Обдаровані українці приїхали з різних куточків України. Більшість із них подорожували з мамами, братами і сестрами, але 14 вирушили в цю мандрівку самі.
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