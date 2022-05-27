Росіяни розвивають наступ на Слов'янськ. Чи можлива анексія Донбасу? Теленовини ВВС
У випуску 27 травня:
- Інститут вивчення війни опублікував чергову щоденну доповідь про перебіг війни в Українi. Російські війська у важких боях за останні дні поступово збільшують кількість захоплених територій на сході України, хоча загалом українська оборона залишається ефективною. Під контролем російських військових перебуває понад 95% території Луганської області. Найближчими днями всі зусилля, ймовірно, спрямують на повне захоплення Сєвєродонецька. Водночас, російські війська безуспішно намагалися просунутися на південний схід від Ізюма на кордоні Харківської та Донецької областей.
- Оцінки ситуації на сході - різняться. Попри величезну перевагу, Росія досягла в Україні лише невеликих успіхів, заявив на брифінгу для журналістів високопосадовець Міноборони США. При цьому, за його словами, союзники забезпечують Україну необхідною для боротьби матеріально-технічною базою. Оглядач ВВС з питань безпеки Френк Ґарднер каже, що росіяни змінили тактику і просуваються на Донбасі завдяки зосередженню переважаючої військової сили.
- Становище у Сєвєродонецьку. З власницею пекарні, якій вдалося вирватися із нової пекельної точки на мапі України поспілкувалася кореспондентка ВВС Жанна Безп'ятчук.
- Далі ми розповімо історію 70-річної Анни Іванової з Харківщини. Жінка стала популярною героїнею російської пропаганди. А все через прапор СРСР. Жінка вірила в дружбу України та Росії. І вийшла зустрічати з ним російських військових. Після того, як пані Ганна дізналася, хто обстрілював її рідне село, про Росію та її армію думку змінила. І, власне, що саме відбулося, до чого тут радянський прапор і як жінка пережила свою несподівану славу - далі в матеріалі кореспондентів ВВС Святослава Хоменка та Дмитра Власова.
- Укрпошта цього тижня почала продаж нової марки "Русскій воєнний корабль...", але її вже важко знайти. Люди годинами чекають у чергах саме за другою маркою вже легендарної серії. Генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський каже, що завдяки маркам змінюється імідж підприємства, яке для багатьох людей під час війни стає місцем стабільності і допомоги.
- Чеченці беруть участь у російсько-українській війні по обидва боки фронту. Деякі воюють у складі російської армії, а деякі, котрі вважають Росію і Рамзана Кадирова своїми ворогами, вступили до лав ЗСУ. Останні розповіли ВВС про те, що змусило їх до таких дій.
- У Каннах - церемонія нагородження переможців у категорії Особливий погляд. Одним із номінантів став фільм українського режисера Максима Наконечного "Бачення метелика". Журналістка Євгенія Руденко розмовляла з режисером і стежила за перебігом церемонії.
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