Росія зазнає втрат, але повільно наступає. Лідери ЄС віришують про санкції. Теленовини ВВС

У випуску 30 травня:

  • У Сєвєродонецьку російські військові закріплюються на східних околицях і намагаються просунутись до центру. Що відбувається на сході України аналізує кореспондент ВВС Джо Інвуд та військовий експерт Джастін Крамп.
  • Як не піддатися загальній паніці, коли ракети нищать цивільну інфраструктуру? Ми поговорили із психологом, що пішов до Збройних сил України - Тарасом Білкою.
  • Лідери країн ЄС зібралися на саміт, де зокрема спробують домовитися про заборону російської нафти. Головним противником ембарго є Угорщина. Чи є шанси домовитися? Репортаж з Брюсселя.
  • Чеченці беруть участь у російсько-українській війні по обидва боки фронту. Ті, що вважають Росію своїм ворогом - приєднались до Збройних сил України. Ми з ними поговорили і дізналися, чому.
  • Дві чемпіонки світу зі змішаних єдиноборств із Запорізької області - Злата та Марія Клейн - готуються виступати на змаганнях і захищати свої титули. Тренуватись їм довелося прямо під обстрілами.
  • Переможці Євробачення «Калуш Оркестра» продали свою нагороду за 900 тисяч доларів. На ці гроші вони купуватимуть дрони для українських військових.

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