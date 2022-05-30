Росія зазнає втрат, але повільно наступає. Лідери ЄС віришують про санкції. Теленовини ВВС

21 хвилин(и) тому

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