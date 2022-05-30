Росія зазнає втрат, але повільно наступає. Лідери ЄС віришують про санкції. Теленовини ВВС
У випуску 30 травня:
- У Сєвєродонецьку російські військові закріплюються на східних околицях і намагаються просунутись до центру. Що відбувається на сході України аналізує кореспондент ВВС Джо Інвуд та військовий експерт Джастін Крамп.
- Як не піддатися загальній паніці, коли ракети нищать цивільну інфраструктуру? Ми поговорили із психологом, що пішов до Збройних сил України - Тарасом Білкою.
- Лідери країн ЄС зібралися на саміт, де зокрема спробують домовитися про заборону російської нафти. Головним противником ембарго є Угорщина. Чи є шанси домовитися? Репортаж з Брюсселя.
- Чеченці беруть участь у російсько-українській війні по обидва боки фронту. Ті, що вважають Росію своїм ворогом - приєднались до Збройних сил України. Ми з ними поговорили і дізналися, чому.
- Дві чемпіонки світу зі змішаних єдиноборств із Запорізької області - Злата та Марія Клейн - готуються виступати на змаганнях і захищати свої титули. Тренуватись їм довелося прямо під обстрілами.
- Переможці Євробачення «Калуш Оркестра» продали свою нагороду за 900 тисяч доларів. На ці гроші вони купуватимуть дрони для українських військових.
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