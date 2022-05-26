Росія нищить Сєвєродонецьк, хоче по-новому вчити дітей в Маріуполі. Теленовини BBC
У випуску 26 травня:
- Росіяни завдали ударів по десятках населених пунктів у Донецькій і Луганській областях. Найскладніша ситуація в Сєвєредонецьку і Лисичанську. Розповідаємо деталі.
- Яку тактику використовує російська армія у битві за Донбас? Говoримо про це з кореспондентом ВВС Альбієм Шудрею.
- Після того, як із-під Києва українська армія відкинула російські війська, на околицях столиці досі знаходять тіла загиблих російських солдатів. Чи передадуть їх родичам? Шокуючий репортаж кореспондентів BBC.
- Маріупольських дітей змушують забути Україну. Російська окупаційна влада вирішила продовжити в місті навчальний рік до 1 вересня. Як російська армія та влада роблять з освіти зброю? Про це і не тільки говоримо із кореспонденткою ВВС Вікторією Приседською.
- Польща допомагає Україні зброєю і гуманітарними проєктами. Країна відмовилася від російського газу до завершення дії договору. Прийняла понад два мільйони біженців з України. Та як така підтримка України загрожує самій Польщі? Про це й не тільки кореспондентка BBC Оксана Тороп поговорила з послом України в Польщі Андрієм Дещицею.
- На Каннському кінофестивалі нагадали про воєнні злочини російських військових. Та чи готова західна кінопубліка сприйняти всю правду без купюр? Пряме включення із Франції.
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