Запеклі бої в Сєвєродонецьку, ЄС вводить ембарго на російську нафту. Теленовини ВВС

42 хвилин(и) тому

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