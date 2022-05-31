Запеклі бої в Сєвєродонецьку, ЄС вводить ембарго на російську нафту. Теленовини ВВС
У випуску 31 травня:
- Російські військові намагаються встановити повний контроль над Сєвєродонецьком та оточити українські підрозділи. Про це повідомляє генштаб ЗСУ. Також українські військові повідомляли, що росіяни намагаються просунутись до Бахмута та Слов'янська. Остання ситуація на фронті.
- Місто Бахмут може стати однією з наступних цілей Росії. Сюжет Джеремі Бовена з прифронтового міста.
- Лідери країн ЄС на саміті у Брюсселі погодили шостий пакет санкцій проти Росії. Але повністю відмовитися від російської нафти в них не вийшло. ЄС залишає відкритим нафтопровід «Дружба», по якому нафту отримують Угорщина, Словаччина та Чехія. Разом з тим наголошують, що це тимчасовий виняток.
- З початку вторгнення як Росія, так і Україна звинувачували одне одного у жорстокому поводженні з військовополоненими. ВВС поспілкувалась з українським солдатом, який вижив у російському полоні.
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