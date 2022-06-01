HIMARS відправляються на фронт. Україна–Шотландія: репортаж з Глазго Теленовини ВВС
У випуску 1 червня:
- Росіяни обстріляли Сумщину, Харківщину, Миколаїв. На Донбасі ідуть бої за Сєвєродонецьк. Останні новини з фронту.
- США надають Україні сучасні далекобійні ракетні системи. Але США надають цю зброю за умови, що українські військові не будуть із них обстрілювати російські території. Детальніше про зброю і умови.
- Як на американське озброєння для України відреагувала Росія? Речник російського президента Дмитро Пєсков, сказав, що такі дії американської влади не сприяють повернення за стіл переговорів. Остання зустріч делегацій України і Росії відбулась у Стамбулі в кінці березня. До того уже місяць як тривало повномасштабне вторгнення російських військ. За підсумками тих перемовин були оприлюднені "пропозиції мирного договору". Головні його положення - нейтральний статус України, формування пулу держав-гарантів її безпеки і "підвішений статус" окупованих росіянами Криму і частини Донбасу.
- Національна команда України змагається за можливість потрапити на цьогорічний чемпіонат світу. Україна грає зі збірною Шотландії на їхньому полі у Глазго. Через воєнний стан в Україні уболівальники не змогли приїхати на матч, але українська діаспора в Шотландії своїх гравців самих не залишила. На 50-тисячному стадіоні очікують до 3 тисяч українських фанатів
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