Яку дають зброю – розбираємось у деталях. Росіяни викрадають людей. Теленовини ВВС
У випуску 2 червня:
- Росія контролює більшу частину Сєвєродонецька і продовжує захоплювати територію завдяки потужній підтримці артилерії, йдеться у звіті британської розвідки. Однак при цьому росіяни зазнають втрат. Що відбувається в Сєвєродонецьку - аналізує кореспондент ВВС Джо Інвуд.
- Журналістка Анастасія Магазова, яка працює в Краматорському районі, розповідає про ситуацію на Донеччині, евакуацію цивільних, зокрема, зі Слов'янська та Краматорська, і те, як зараз виглядають ці міста.
- Лінія фронту в Україні сягає тисячі кілометрів - від Харкова до Миколаєва. За словами президента Зеленського, треба звільнити 2 тисячі 603 населені пункти. Війна відчутна повсюди - навіть там, де, як видається, відійшла загроза. Репортаж кореспондента ВВС Джеймса Ватерхауза.
- Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель вперше висловилася щодо війни Росії в Україні, яку вона засудила, назвавши її варварською. А нинішній канцлер Олаф Шольц обіцяє передати новітні зенітні ракетні комплекси, які можуть серйозно посилити протиповітряну оборону України. Що це за комплекси - пояснює кореспондент ВВС Альбій Шудря.
- ООН підтверджує - на окупованих територіях вибірково затримують цивільних, деякі з яких зникають. Волонтерська ініціатива Euromaidan SOS працює з понад чотирма сотнями таких випадків і заявляє: активістів викрадають, катують і незаконно утримують в неволі. З подробицями - кореспондентка BBC Тетяна Харченко.
- Правозахисниця Олена Луньова про злочини проти цивільних, вчинених на окупованих територіях.
- І сьогодні у Великій Британії , яка з перших днів війни підтримує Україну, розпочалося святкування Платинового ювілею перебування на престолі королеви Єлизавети ІІ. Відбувся урочистий парад, на балконі Букінгемського палацу перед багатотисячним натовпом з'явилася ювілярка і монарша родина, а в небі військові літаки виписували цифру - 70.
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