100 днів війни: як обороняється Україна? Чи очікувати нового наступу росіян? Теленовини ВВС
У випуску 3 червня:
- 100 днів війни в Україні. 100 днів безперервних боїв. ЗСУ проявили себе як в окремих боях, так і в битвах стратегічного значення. Згадуємо ключові події.
- Як США готові підтримувати Україну і коли передадуть Збройним силам артилерійські системи HIMARS? Матеріал кореспондента ВВС Джо Інвуда.
- Перші 100 днів війни показали, що українське військо здатне успішно оборонятися та навіть наступати. Про битви, які українська армія вже виграла, говоримо із кореспонденткою BBC Галиною Корбою.
- Як змінилась столиця України за час війни? Розповідає кореспондент ВВС Джеймс Вотерхаус, котрий був у Києві на початку російського вторгнення.
- Що зараз відбувається на Донбасі? Чи здатні російські військові піти у наступ на іншій ділянці? Чи може росія застосувати ядерну зброю проти України? Про це і не тільки говоримо із генерал-лейтенантом Ігорем Романенком - колишнім заступником начальника генштабу ЗСУ.
- Західні країни продовжують надавати Україні зброю. Вашингтон відправляє Києву перші реактивні системи залпового вогню. Як змінювалась західна підтримка України - аналізує оглядач ВВС Марк Урбан.
- Через війну в Україні застрягли 22 мільйони тонн зерна. Наскільки це критичний обсяг? Чи буде місце для нового урожаю? Говоримо із заступником керівника аграрної асоціації Всеукраїнська агарна рада Денисом Марчуком.
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