Британія надсилає ракети великої дальності, люди виїжджають зі Слов'янська. Теленовини ВВС
У випуску 6 червня:
- Володимир Зеленський побував на передових позиціях у Харківській та Запорізькій областях, а потім - зустрівся з армійцями в районі Бахмута та Лисичанська. За свої поїздки в райони бойових дій він зажив слави фронтового президента.
- Мешканці тікають від обстрілів зі Слов'янська. У цього міста - особлива історія - cаме тут у 2014 році росіяни почали війну проти України. Про евакуацію та те, що відбувається на східному фронті, - у репортажі кореспондентки BBC Орли Герін, яка побувала там разом з українськими військовими.
- Оглядач BBC News Україна Альбій Шудря - про останні події на фронтах, зокрема, у Сєвєродонецьку, обстріли Києва, Одеси, Харкова та загибель російського генерала Романа Кутузова.
- Міністр оборони Британії Бен Воллес заявив, що країна відправляє в Україну перші ракети великої дальності. За його словами, реактивна система залпового вогню M270 допоможе Україні захиститися від Росії. Українських військових навчатимуть використовувати пускові установки у Британії. Як нове британське озброєння вплине на перебіг боїв - погляд кореспондента ВВС Джо Інвуда.
- Розстріли цивільних, примушування до співпраці з окупаційними силами, викрадення селищних голів - це неповний перелік ймовірних злочинів російських військових. В умовах війни всі факти важко перевірити. Але деякі таки можливо завдяки численним свідченням жертв та свідків. ВBС тримала свідчення про знущання та викрадення в окупованій Росією Херсонській області. ООН і Human Rights Watch кажуть, мають схожі докази. Репортаж кореспондентки BBC Керолайн Девіс.
- Навчання під час війни. Після повномасштабного вторгнення Росії до України Луганський медичний університет мав переїжджати двічі. 2014-го його перевезли із Луганська до Рубіжного. Тепер же це місто стараннями російської армії перетворене на руїни. Отож, медуніверситет змушений був тікати від війни вдруге - до Рівного. Репортаж Олексія Бухала про те, як освітяни там працюють.
- Про вступну кампанію в умовах війни - розмова з Іванною Коберник, співзасновницею ГО "Смарт освіта". Замість традиційного зовнішнього незалежного оцінювання абітурієнти складатимуть його спрощений аналог - національний мультипредметний тест, який можна буде скласти і за кордоном, і з України. А вступники на магістратуру складатимуть магістерський комплексний тест. Обіцяють проявити максимальну гнучкість. Адже не всі українські діти змогли завершити цей навчальний рік. Дехто втратив не просто документи й підручники - але й родину та дім.
- В Україні 6 червня відзначають День журналіста. За час війни в Україні загинули понад 30 українських та іноземних медійників. Частина з них - в лавах Збройних Сил, деякі - від обстрілів мирних міст, інші - під час журналістської роботи. Цьогоріч Рада американської Пулітцерівської премії присудила спеціальну нагороду 2022 року усім українським журналістам — «за їхню мужність у створенні чіткої картини жахливої реальності" війни.
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