Зеленський: українські війська "тримають ситуацію в Сєвєродонецьку"

1 година тому

Автор фото, EPA

Президент Володимир Зеленський поспілкувався у Києві з журналістами. Під час пресконференції він розповів про ситуацію в Сєвєродонецьку, переговори про вивезення зерна з України, оцінив імовірність нападу з боку Білорусі, а також відповів на питання про полонених із "Азовсталі".

Щодо боїв у Сєвєродонецьку Зеленський заявив, що українські військові продовжують воювати за місто.

"10-15% населення там залишилось. В Лисичанську приблизно така сама ситуація, хоча коли ти там їдеш, відчуття, що там нікого немає", - сказав президент.

За його словами, там лишилися практично лише військові, які саме воюють.

"Коли ви ставите питання, чи є сенс боротися, треба розуміти, за що ми боремося", - зауважив Зеленський.

Якщо військові відходять на інші позиції, треба розуміти, що потім "буде дуже дорого повертатися з точки зору втрат".

"Багато людей зараз говорять, що треба зараз все забрати, кожне містечко - ми повинні знати ціну цих кроків. Ми зараз стоїмо і втрачаємо людей, відійдемо на кращі позиції і якщо вирішимо потім наступати, витратимо набагато більше", - сказав президент.

Тому, залежно від розвитку ситуації, буде рішення, як бути далі.

"Поки що там (у Сєвєродонецьку) тримають ситуацію (військові)", - каже Зеленський.

Про полонених із Азовсталі

Автор фото, Reuters

Російське міноборони заявляло, що в полоні зараз перебуває близько 2 500 українських бійців, які вийшли із заводу "Азовсталь" у Маріуполі.

Кореспондент ВВС News Україна запитав у президента, чи правдива ця цифра.

"Щодо полонених, там більше ніж 2-2,5 тисячі. Більше", - сказав президент.

Він відмовився коментувати заяви представників "ДНР" про публічний "трибунал" над бійцями.

"Їхні коментарі - для мене це просто слова", - сказав Зеленський.

На запитання, чи відомо про факти катування українських бійців, Зеленський сказав, що в нього немає такої інформації.

"Я вважаю, що їм невигідно це робити, тому що це були полонені публічні", - зауважив він.

Російські сили взяли під контроль Маріуполь у квітні, однак тисячі українських військових залишилися на заводі, захищаючи останній плацдарм української оборони в Маріуполі на Азовському морі.

Серед них були бійці окремого загону спецпризначення "Азов", бійці морської піхоти, прикордонники, поліцейські, бійці маріупольської територіальної оборони.

18-20 травня Росія заявила, що загалом приблизно 2 500 бійців з "Азовсталі" здалися в полон. Їх вивезли на окуповану Росією територію, де вони наразі залишаються.

Україна дуже обережно коментувала те, що сталося в Маріуполі, називала це вивезенням, евакуацією, операцією.

Про напад з Білорусі

Що ж до вірогідності наступу з боку Білорусі, яка накопичує війська, Зеленський заявив, що аналітики не бачать зараз ризиків такого вторгнення.

"Ми готуємося до всіх ризиків вторгнення, але поки що наші аналітики, експерти, не бачать реальних ризиків повторного вторгнення з Білорусі", - сказав він у відповідь на запитання ВВС News Україна.

При цьому Зеленський підкреслив, що не довіряє на 100% будь-яким прогнозам, а тому вважає, що готуватися треба до всього.

"Я особисто, скажу вам чесно, слухаючи всю цю інформацію, не дуже довіряю. Я вірю нашим людям і аналітикам, але не дуже довіряю цій ситуації, може бути і так, і по-іншому, і наша справа бути готовими до найгіршого, якщо вони знову таки вирішать іти", - вважає президент.

"При цьому, за його словами, всі експерти кажуть, що ризики повторного вторгнення з боку Білорусі мінімальні", - наголосив він.

Переговори про вивезення зерна тривають

Автор фото, Reuters

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Володимир Зеленський каже, що переговори про вивезення українського зерна з портів тривають за посередництва Туреччини.

"Розмови про те, що Туреччина може бути посередником в цьому розблокуванні українських портів є. Я говорив з президентом Ердоганом, ми говорили і про це", - сказав він.

За його словами, Україна готова випускати зерно, але потрібен безпековий коридор для кораблів - "щоб той чи інший флот тієї чи іншої держави забезпечив вивезення цього зерна - і тут ми говорили і з Британією, і з Туреччиною", каже Зеленський.

Він зазначає, що Туреччина зараз намагається виробити формат надання таких гарантій, тому вони зустрічаються з росіянами і про це говорять.

Зеленський повідомив, що Україна також веде переговори з ООН про вивезення зерна, в тому числі залізницею через країни ЄС. Але тут мова йде про невеликі об'єми.

"Інший шлях - це порти, він найголовніший, пріоритетний. Ми можемо вивезти щомісяця 10 млн тонн. Якщо зараз у нас 22-25 млн тонн заблоковані, то восени у нас може бути вже 75 млн... Тому без портів не зможемо", - сказав він.

Раніше агентство Bloomberg з посиланням на свої джерела повідомило, що Росія та Туреччина досягли попередньої домовленості про розблокування постачання української сільськогосподарської продукції через Чорне море.

Проте, за даними агентства, з умовами угоди поки що не погоджується Україна.