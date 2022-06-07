Москва карає УПЦ (МП) за самостійність, Анкара вирішує за українське зерно. Теленовини ВВС
У випуску 7 червня:
- Сєвєродонецьк тримається. Українські війська частково відтіснили росіян, а у центрі міста бої. За словами українського президента, загалом в України в десять разів менше техніки та людей ніж у Росії. Останні новини з фронту.
- Українська влада й далі закликає мешканців Донеччини негайно виїжджати звідти. Потягом з міста Покровськ можна дістатися до безпечніших регіонів України. Кореспондентка ВВС Орла Герін провела день з трьома британськими волонтерами, що допомагають евакуювати найбільш вразливих і безпомічних подалі від війни.ила початок руху української православної церкви до незалежності від Москви. І придумала перше покарання. Деталі розповість кореспондент ВВС News Україна Віталій Червоненко.
- Росія знищила другий за величиною український зерновий термінал у місті Миколаїв. А кілька днів тому росіяни вдарили ракетами по морському порту. Поцілили по складських приміщеннях із зерном. Голова Європейської ради Шарль Мішель звинуватив Росію у продовольчому шантажі цілого світу. За його словами, Москва бомбардує українські зерносховища, не дає сіяти, краде зерно і намагається використовувати продовольчу кризу, як зброю війни. В українських портах, які блокує Росія, зберігаються мільйони тон агропродукції. Їх чекають в країнах Африки та Близького Сходу. Росія заявила, що розблокує порти лише в обмін на зняття санкцій.
- Канцлер Німеччини Олаф Шольц повідомив, що західні країни шукають способи, як безпечно вивезти зерно з України, щоб уникнути нестачі продовольства у світі. Він також заявив, що Німеччина, яка є одним з найважливіших спонсорів України у військовому відношенні, поступаючись, мабуть, лише США, передає їй у великих кількостях амуніцію, броньовані системи, найсучасніші гаубиці і зазначив, що українські військові навчаються зараз в Німеччині користуватися цією зброєю. Ці заяви прозвучали у Вільнюсі на спільній прес-конференції німецького канцлера з президентом Литви і прем'єрами Естонії та Латвії.
- Борис Джонсон збереже посаду прем'єр-міністра Британії. Він виграв у таємному голосуванні членів фракції консерваторів щодо вотуму недовіри йому як прем'єру. Прем'єра підтримали 211 депутатів, але 148 були проти. Тепер у палкого прихильника України та лобіста допомоги Києву Бориса Джонсона є гарантія, що впродовж цілого року у парламенті не будуть голосувати за вотум недовіри. Але якої політичної шкоди це йому завдало?
- До сьогодні, 7 червня, українські випускники шкіл мали підтвердити, чи складатимуть випускний тест і де саме. Цьогоріч замість ЗНО абітурієнти проходитимуть національний мультипредметний тест - спрощений аналог ЗНО.
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