Сєвєродонецьк тримає опір. Що з захисниками Маріуполя? Теленовини ВВС
У випуску 8 червня:
- Сєвєродонецьк залишається найгарячішою точкою на всій лінії фронту. Росіяни не шкодують ні техніки, ні людей, кажуть в Міністерстві Оборони України. Водночас там спростовують повідомлення з Москви про те, що місто перейшло під контроль росіян. У Києві кажуть - Збройні Сили України у певних районах навіть успішно контратакують. Попри це, в Києві визнають - наступними кроками агресора буде спроба оточити Лисичанськ, та перерізати шлях Бахмут-Лисичанськ. Водночас, на решті території України - залишається тривожно. Росіяни знову обстріляли прикордонні райони Чернігівщини. Останні новини з лінії фронту.
- Після нового нападу на Харків місцеві бояться, що Росія знову починає атакувати місто. На початку війни там відбулися одні із найбільш жорстоких боїв, коли російські війська намагалися захопити Харків. Українські війська відтіснили росіян. Однак розвідники припускають, що Росія, можливо, знову переорієнтує свої воєнні зусилля на цілі на півночі та сході України, намагаючись закріпитись на захопленій території на Донбасі на південь від Харкова. Про ситуацію в Харкові та навколо нього - Віра Дейвіс.
- Захисників Маріуполя - перевезли на територію Росії. Про це повідомляють російські засоби масової інформації і пропаганди. Загалом мова йде, як там повідомляють, про більше тисячі бійців. Зараз із ними працюють російські органи. Раніше цього тижня Президент Зеленський підтвердив, що в руках російських окупантів перебувають понад 2,5 тисячі українських бійців з "Азовсталі". Їхнім визволенням займається ГУР Міноборони.
- Росія сподівалася на повне панування у повітрі України. Але визнають, що дуже прорахувалася. Понад 100 днів ЗСУ змушують російську авіацію зважати на небезпеку. Як убезпечити себе з повітря. І взагалі чи це можливо у нинішніх умовах? Кореспондент BBC Альбій Шудря поспілкувався із військовим оглядачем.
- Наші кореспонденти повернулися з Охтирки, на Сумщині. Де інфраструктура зазнала колосальних руйнувань, а багато жителів виїхали. Ті ж, що залишилися, постійно опиняються під обстрілами з території Росії. Як виглядає життя за 50 кілометрів від кордону з ворогом, бачив наш кореспондент Роман Лебедь.
- Україна не має іншого виходу окрім як розблокування морських шляхів задля експорту зерна. Саме це могло б врятувати країни, які так сильно його потребують та вирішити проблеми українських фермерів. І президент Української зернової асоціації Микола Горбачов вірить, що це справді можливо.
- Щоб зробити свій внесок у розв'язання гуманітарної кризи, Uber об'єднався зі Всесвітньою продовольчою програмою ООН, щоб допомогти їй доставляти продовольство та воду у зруйнованих війною містах по всій Україні. Компанія створила для організації безкоштовну версію програмного забезпечення, що координує служби доставки, і його випробовують у місті Дніпро. Репортаж кореспондентки BBC Зої Клейнман.
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